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Ограбил один ломбард и сдал награбленное в другой — в Одессе задержан злоумышленник

22 февраля 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ограбил один ломбард и сдал награбленное в другой — в Одессе задержан злоумышленник
Полиция задержала злоумышленника. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчина похитил золотое украшение из ломбарда и сразу решил его избавиться. Злоумышленника задержали, за совершенное ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Одесской области.

Детали преступления

Сотрудница ломбарда в центре города обратилась в полицию и сообщила, что ее ограбили на работе. Житель Ровно посетил ломбард под видом покупателя и попросил показать ему золотую цепочку, стоимостью 15 тысяч гривен. Как только работница получила украшение — мужчина схватил его и скрылся. Злоумышленник быстро продал цепочку в другом ломбарде и потратил вырученные деньги.

Ограбил один ломбард и сдал награбленное в другой — в Одессе задержан злоумышленник - фото 1
Удалена золотая цепочка. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в открытом похищении чужого имущества по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили горожанина, который обокрал рыболовный магазин. Мужчина присвоил товару на сумму более 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали мужчину, который обокрал пожилую женщину. Преступник посреди улицы вырвал из рук старушки пакет с имуществом.

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