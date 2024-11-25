На Одещині працівники ТЦК вимагали гроші — як їх затримували

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: ДБР

Працівники Одеського районного ТЦК затримували чоловіків на блокпостах і вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Один з них погрожував зброєю під час обшуку. Тепер на хабарників чекає суд.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 25 листопада.

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За даними слідства, працівники затримували військовозобов'язаних та говорили, що відвезуть їх до ТЦК для мобілізації. Але за 4,5 тис. доларів обіцяли відпустити і навіть допомогти з оформленням відстрочки. Якщо ж чоловік відмовлявся, йому погрожували оголошенням у розшук.

Не хотів здаватися

Одного з посередників затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру у хабарництві. Інший фігурант справи під час обшуку дістав табельну зброю та погрожував працівникам ДБР. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство правоохоронців. Працівнику ТЦК загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині затримали співробітників ТЦК, які налагодили торгівлю відстрочками від мобілізації. Також в Одесі бандити видавали себе за працівників терцентру й вимагали гроші у чоловіків.