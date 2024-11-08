В Одесі бандити видавали себе за ТЦК

Правоохоронці затримують підозрюваних. Фото: Одеська облпрокуратура

Учасники злочинної групи видавали себе за працівників ТЦК і поліцейських. Вони вимагали у чоловіків гроші за невручення повістки. Тепер їм загрожують тюремні строки.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Як діяла банда

За даними слідства, підозрювані вистежували чоловіків призовного віку й вимагали показати військовий квиток. У разі відмови вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для "вирішення питання". За такою схемою вони отримали від двох одеситів майже 80 тис. грн.

Отримавши гроші, бандити переконували потерпілих, що внесуть їхні дані до бази "Оберіг", що буцімто вбереже від мобілізації.

Що загрожує затриманим

Учасників групи затримали, коли вони вимагали в одесита 4 тис. грн та 3 тис. доларів. У них вилучили формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази. У прокуратурі повідомляють, що до банди входили люди з кримінальним минулим, а також колишній правоохоронець, теж раніше судимий. Наразі вони перебувають під вартою. Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі колишній правоохоронець видавав себе за працівника ДБР і вимагав неіснуючий борг. Інший одесит запевняв, що є співробітником СБУ й обіцяв працевлаштувати за гроші.