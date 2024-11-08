Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Видавали себе за ТЦК — на Одещині затримали банду злочинців arrow

Видавали себе за ТЦК — на Одещині затримали банду злочинців

8 листопада 2024 14:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі бандити видавали себе за ТЦК
Правоохоронці затримують підозрюваних. Фото: Одеська облпрокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Учасники злочинної групи видавали себе за працівників ТЦК і поліцейських. Вони вимагали у чоловіків гроші за невручення повістки. Тепер їм загрожують тюремні строки.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Як діяла банда

За даними слідства, підозрювані вистежували чоловіків призовного віку й вимагали показати військовий квиток. У разі відмови вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для "вирішення питання". За такою схемою вони отримали від двох одеситів майже 80 тис. грн.

Отримавши гроші, бандити переконували потерпілих, що внесуть їхні дані до бази "Оберіг", що буцімто вбереже від мобілізації.

Що загрожує затриманим

Учасників групи затримали, коли вони вимагали в одесита 4 тис. грн та 3 тис. доларів. У них вилучили формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази. У прокуратурі повідомляють, що до банди входили люди з кримінальним минулим, а також колишній правоохоронець, теж раніше судимий. Наразі вони перебувають під вартою. Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі колишній правоохоронець видавав себе за працівника ДБР і вимагав неіснуючий борг. Інший одесит запевняв, що є співробітником СБУ й обіцяв працевлаштувати за гроші.

ТЦК та СП поліція Одеса кримінальний авторитет Новини Одеси вимагання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:23 Рятівник Миколаєва — легендарний генерал Марченко йде з армії

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

15:10 Війська РФ активізувалися на Курщині — ЗМІ пояснили причину

15:08 В Україну повернули ще 563 тіла полеглих захисників

15:07 Київ накриє антициклон на вихідних — прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:56 Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — економіст

14:46 Ердоган висловився щодо намірів Трампа закінчити війну в Україні

14:45 Блокування рахунків військових — коли є право на зняття арешту

14:45 Після Ліги Європи в Амстердамі нападають на ізраїльтян

14:35 В ООН побоюються скорочення фінансування після перемоги Трампа

15:23 Рятівник Миколаєва — легендарний генерал Марченко йде з армії

15:10 Війська РФ активізувалися на Курщині — ЗМІ пояснили причину

15:08 В Україну повернули ще 563 тіла полеглих захисників

15:07 Київ накриє антициклон на вихідних — прогноз погоди на завтра

14:56 Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — економіст

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:46 Ердоган висловився щодо намірів Трампа закінчити війну в Україні

14:45 Блокування рахунків військових — коли є право на зняття арешту

14:45 Після Ліги Європи в Амстердамі нападають на ізраїльтян

14:35 В ООН побоюються скорочення фінансування після перемоги Трампа

14:30 НБУ повідомив, коли зарплата в Україні вийде на довоєнний рівень

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Text

12:22 Військовий психолог Козінчук пояснив користь 50-річних на фронті

Text

12:11 Бійка біля ресторану в Полтаві — в ДБР розповіли про хід справи

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

08:00 В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2024
Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Text

17:50 Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд