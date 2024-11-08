В Одессе бандиты выдавали себя за ТЦК

Правоохранители задерживают подозреваемых. Фото: Одесская облпрокуратура

Участники преступной группы выдавали себя за работников ТЦК и полицейских. Они требовали у мужчин деньги за невручение повестки. Теперь им грозят тюремные сроки.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Как действовала банда

По данным следствия, подозреваемые выслеживали мужчин призывного возраста и потребовали показать военный билет. В случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для "решения вопроса". По такой схеме они получили от двух одесситов почти 80 тыс. грн.

Получив деньги, бандиты убеждали потерпевших, что внесут их данные в базу "Оберіг", что якобы убережет от мобилизации.

Что грозит задержанным

Участников группы задержали, когда они требовали у одессита 4 тыс. грн и 3 тыс. долларов. У них изъяли форменную военную одежду, деньги, оружие и другие вещественные доказательства. В прокуратуре сообщают, что в банду входили люди с уголовным прошлым, а также бывший правоохранитель, тоже ранее судимый. В настоящее время они находятся под стражей. Если суд признает мужчин виновными, им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе бывший милиционер выдавал себя за работника ДБР и требовал несуществующий долг. Другой одессит уверял, что является сотрудником СБУ и обещал трудоустроить за деньги.