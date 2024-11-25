В Одесской области работники ТЦК требовали деньги — как их задерживали

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: ГБР

Сотрудники Одесского районного ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и требовали деньги за отсрочку от мобилизации. Один из них угрожал оружием во время обыска. Теперь взяточников ждет суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в понедельник, 25 ноября.

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По данным следствия, работники задерживали военнообязанных и говорили, что отвезут их в ТЦК для мобилизации. Но за 4,5 тыс. долларов обещали отпустить и даже помочь с оформлением отсрочки. Если же мужчина отказывался, ему угрожали объявлением в розыск.

Не хотел сдаваться

Один из посредников был задержан при получении денег. Ему сообщили о подозрении во взяточничестве. Другой фигурант дела во время обыска получил табельное оружие и угрожал работникам ДБР. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей. Работнику ТЦК грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области задержали сотрудников ТЦК, наладивших торговлю отсрочками от мобилизации. Также в Одессе бандиты выдавали себя за работников терцентра и потребовали у мужчин.