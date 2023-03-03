Одеські митники вилучили незадекларовані кошти

"Мільйонер" відповідатиме перед судом

На пункті пропуску "Орлівка" одеські митники виявили незадекларовані гроші. Громадянин вирішив зробити із купюр номіналом в 1 000 гривень пояс, та непомітно ввести понад два мільйони.

Про це повідомляє Одеська митниця.

"Примотаний до тіла харчовою плівкою "пояс" із купюр номіналом в 1 000 гривень виявили під час митного контролю легкового автомобіля. Винахідник — один із його пасажирів, громадянин України, який повертався додому", — йдеться в повідомленні.

За фактом приховування від митного контролю 2 млн 205 тис грн митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Кошти наразі вилучено, а справу буде скеровано до суду.

Знахідки на митниці

Нагадаємо, прямуючи до Молдови через пункт пропуску "Маяки —Удобне — Паланка", громадянин України прихопив із собою партію наркотиків. Втім, пес Пірат знайшов заборонені LSD, амфетамін та марихуану.

Також громадянин України намагався вивезти два з половиною мільйони російських рублів до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче". Попри наявність валюти, що значно перевищувала еквівалент 10 тис. євро, який не потребує письмового декларування, чоловік для проходження митного контролю обрав "зелений коридор".

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони відвідували релігійні місця в Україні.