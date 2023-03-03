Одесские таможенники изъяли незадекларированные средства

"Миллионер" будет отвечать перед судом

На пункте пропуска "Орловка" одесские таможенники обнаружили незадекларированные деньги. Гражданин решил сделать из купюр номиналом в 1 000 гривен пояс и незаметно ввезти более двух миллионов.

Об этом сообщает Одесская таможня.

"Примотанный к телу пищевой пленкой "пояс" с купюр номиналом в 1 000 гривен обнаружили во время таможенного контроля легкового автомобиля. Изобретатель — один из его пассажиров, возвращавшийся домой гражданин Украины", — говорится в сообщении.

По факту сокрытия таможенного контроля 2 млн 205 тыс. грн таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Средства изъяты, а дело будет направлено в суд.

Находки на таможне

Напомним, следуя в Молдову через пункт пропуска "Маяки —Удобное — Паланка", гражданин Украины прихватил с собой партию наркотиков. Впрочем, пес Пират нашел запрещенные LSD, амфетамин и марихуану.

Также гражданин Украины пытался вывезти два с половиной миллиона российских рублей в Молдову через пункт пропуска "Староказаче". Несмотря на наличие валюты, значительно превышающей эквивалент 10 тыс. евро, не требующего письменного декларирования, мужчина для прохождения таможенного контроля избрал "зеленый коридор".

Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.