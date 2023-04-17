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Покинула у під’їзді: під Одесою породілля залишила новонародженого сина

17 квітня 2023 13:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Під Одесою породілля залишила новонародженого сина
Дитину забрали до медичного закладу. Фото: reuters
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У селищі Фонтанка біля під'їзду будинку було знайдено новонародженого хлопчика. Дитину забрали до лікарні.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Стан дитини

Співробітники екстреної медичної допомоги та поліції доставили дитину на огляд до обласного перинатального центру. Реанімаційних заходів немовля не потребувало.

Для подальшого обстеження та необхідних медичних процедур дитину переведено до міської дитячої лікарні №2, де є сучасне відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащене новітнім обладнанням.

Наразі стан дитини стабільний, зріст хлопчика 52 см, вага близько 3500 грамів. Дитина народжена не у пологовому будинку.

Що далі буде із хлопчиком

Після завершення лікування подальша доля дитини буде вирішуватися згідно з чинним законодавством. Життя хлопчика врятоване, що дає йому згодом можливість бути переданим в сім'ю, де його будуть любити та піклуватимуться про нього.

Нагадаємо, навіть під час воєнного часу, діти, які перебувають у міських дитячих лікарнях Одеси, продовжують отримувати необхідну медичну допомогу в повному обсязі. За останній рік, понад 6300 дітей отримали лікування у двох дитячих лікарнях міста.

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