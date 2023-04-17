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Оставила в подъезде: под Одессой роженица оставила новорожденного сына

17 апреля 2023 13:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Под Одессой роженица оставила новорожденного сына
Ребенка забрали в медицинское учреждение. Фото: reuters
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В поселке Фонтанка у подъезда дома был найден новорожденный мальчик. Ребенка забрали в больницу.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Состояние ребенка

Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции доставили ребенка на осмотр в областной перинатальный центр. В реанимационных мероприятиях младенец не нуждался.

Для дальнейшего обследования и необходимых медицинских процедур ребенок переведен в городскую детскую больницу №2, где есть современное отделение интенсивной терапии новорожденных, оснащено новейшим оборудованием.

Сейчас состояние ребенка стабильное, рост мальчика 52 см, вес около 3500 граммов. Ребенок рожден не в роддоме.

Что дальше будет с мальчиком

После завершения лечения дальнейшая судьба ребенка будет разрешаться согласно действующему законодательству. Жизнь мальчика спасена, что дает ему впоследствии возможность быть передано в семью, где его будут любить и заботиться о нем.

Напомним, даже во время военного времени, находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.

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