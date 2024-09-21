Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні вранці, 21 вересня

Траса Одеса — Рені у бік кордонів. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у суботу вранці, 16 вересня. Варто зазначити, що їхні розміри поки не є значними. Окрім цього, наразі збираються черги і з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором, що означає, що рух ускладнено. Перед самим пунктом невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж невелика черга. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 великі скупчення машин зафіксовані перед селом Новосільське. Крім того, досить велика черга спостерігається біля самої переправи. На картах ці ділянки позначені жовтим кольором.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Невеликі затори спостерігаються лише у самому місті Рені.

Дорога до Рені. Фото: скриншот​

Раніше ми повідомляли, що Одещина входить у ТОП-3 регіонів України за кількістю ввезених іноземних автівок.

Також ВАКС розпочав розгляд позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію автомобіля матері посадовця міграційної служби в Одесі Андрія Морару. На думку прокурорів, машина є необґрунтованим активом.