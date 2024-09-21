Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 21 сентября

Трасса Одесса – Рени в сторону границ. Фото: скриншот

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу утром, 16 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока незначительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесщины.

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Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом, что означает, что движение затруднено. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже небольшая очередь. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 большие скопления машин зафиксированы перед селом Новосельское. Кроме того, достаточно большая очередь наблюдается у самой переправы. На картах эти участки отмечены желтым цветом.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Небольшие пробки наблюдаются только в самом городе Рени.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Одесщина входит в ТОП-3 регионов Украины по количеству ввезенных иностранных автомобилей.

Также ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.