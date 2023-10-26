Поліцейські розслідують обставини позбавлення волі чоловіка на Одещині

Підозрюваний на допиті у відділку. Фото: Нацполіція

В Одеській області невідомі силою позбавили волі чоловіка. Постраждалого побили, зв'язали та вивезли у поле неподалік від міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному з населених пунктів Одеського району між трьома чоловіками та одним місцевим жителем виник конфлікт, в ході якого зловмисники нанесли потерпілому тілесні ушкодження, зв’язали руки та ноги скотчем, а після в багажнику автомобіля вивезли на околицю села та залишили в полі.

На ранок чоловіка виявили місцеві мешканці та викликали поліцію. Постраждало транспортували до лікарні. Там йому діагностували травми голови, гематому грудної клітини та ножове непроникаюче поранення спини.

Яке покарання загрожує

Поліцейські розпочали кримінальне провадження та повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Їм загрожує ув'язнення до 5 років. Слідство триває.

Нагадаємо, що сьогодні у Чорноморську на Одещині на старшого сержанта Збройних сил України було скоєно напад. Нападники вкрали у нього банківські картки, телефон і військовий квиток. Внаслідок цього він отримав набряк мозку, а також у нього зламана шия.

Раніше побиття було зафіксовано у Чернівцях. Співробітники місцевого ТЦК СП прямо в присутності правоохоронців жорстоко побили чоловіка.