Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине парня избили, связали и вывезли в посадку arrow

На Одесчине парня избили, связали и вывезли в посадку

26 октября 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Полицейские расследуют обстоятельства лишения свободы мужчину в Одесской области
Подозреваемый на допросе в участке. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области неизвестные силой лишили свободы мужчину. Пострадавшего избили, связали и вывезли в поле неподалеку от города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

В одном из населенных пунктов Одесского района между тремя мужчинами и одним местным жителем возник конфликт, в ходе которого злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, связали руки и ноги скотчем, а затем в багажнике автомобиля вывезли на окраину села и оставили в поле.

Утром мужчину обнаружили местные жители и вызвали полицию. Пострадавшее транспортировали в больницу. Там ему диагностировали травмы головы, гематому грудной клетки и ножевое непроникающее ранение спины.

Какое наказание грозит

Полицейские возбудили уголовное производство и сообщили злоумышленникам о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до 5 лет. Следствие продолжается.

Напомним, что сегодня в Черноморске в Одесской области на старшего сержанта Вооруженных сил Украины было совершено нападение. Нападавшие украли у него банковские карты, телефон и военный билет. В результате он получил отек мозга, а также у него сломана шея.

Ранее избиение было зафиксировано в Черновцах. Сотрудники местного ТЦК СП прямо в присутствии правоохранителей жестоко избили мужчину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме