Полицейские расследуют обстоятельства лишения свободы мужчину в Одесской области

Подозреваемый на допросе в участке. Фото: Нацполиция

В Одесской области неизвестные силой лишили свободы мужчину. Пострадавшего избили, связали и вывезли в поле неподалеку от города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из населенных пунктов Одесского района между тремя мужчинами и одним местным жителем возник конфликт, в ходе которого злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, связали руки и ноги скотчем, а затем в багажнике автомобиля вывезли на окраину села и оставили в поле.

Утром мужчину обнаружили местные жители и вызвали полицию. Пострадавшее транспортировали в больницу. Там ему диагностировали травмы головы, гематому грудной клетки и ножевое непроникающее ранение спины.

Какое наказание грозит

Полицейские возбудили уголовное производство и сообщили злоумышленникам о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до 5 лет. Следствие продолжается.

Напомним, что сегодня в Черноморске в Одесской области на старшего сержанта Вооруженных сил Украины было совершено нападение. Нападавшие украли у него банковские карты, телефон и военный билет. В результате он получил отек мозга, а также у него сломана шея.

Ранее избиение было зафиксировано в Черновцах. Сотрудники местного ТЦК СП прямо в присутствии правоохранителей жестоко избили мужчину.