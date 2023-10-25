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Стали відомі подробиці жорстокого побиття бійця ЗСУ у Чорноморську

25 жовтня 2023 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стали відомі подробиці жорстокого побиття бійця ЗСУ у Чорноморську
Невідомі побили військового. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Стали відомі подробиці жорстокого побиття старшого сержанта ЗСУ на Одещині. Інцидент трапився в місті Чорноморськ.

Про це повідомив голова КП "Мунварта Чорноморська" Петро Канар'ян.

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За його словами, військовослужбовця побили інші українські армійці. Правоохоронці порушили карну справу.

"Коли Юрій тільки потрапив до лікарні, він не хотів подавати заяву в поліцію, тому що вважав, що цей конфлікт між військовими можна вирішити у колі військових. Проте потім його стан та самопочуття погіршилися, і тоді заяву написали члени його родини. Усі особи, які були присутні на відео, встановлені, тривають слідчі дії", — заявив Канар'ян.

Також він наголосив, що всі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що сьогодні у Чорноморську на Одещині на старшого сержанта Збройних сил України було скоєно напад. Нападники вкрали у нього банківські картки, телефон і військовий квиток.  Внаслідок цього він отримав набряк мозку, а також у нього зламана шия. 

Раніше побиття було зафіксовано у Чернівцях. Співробітники місцевого ТЦК СП прямо в присутності правоохоронців жорстоко побили чоловіка. 

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