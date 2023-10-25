Стали відомі подробиці жорстокого побиття бійця ЗСУ у Чорноморську
Стали відомі подробиці жорстокого побиття старшого сержанта ЗСУ на Одещині. Інцидент трапився в місті Чорноморськ.
Про це повідомив голова КП "Мунварта Чорноморська" Петро Канар'ян.
Учасники бійки були нетверезі
За його словами, військовослужбовця побили інші українські армійці. Правоохоронці порушили карну справу.
"Коли Юрій тільки потрапив до лікарні, він не хотів подавати заяву в поліцію, тому що вважав, що цей конфлікт між військовими можна вирішити у колі військових. Проте потім його стан та самопочуття погіршилися, і тоді заяву написали члени його родини. Усі особи, які були присутні на відео, встановлені, тривають слідчі дії", — заявив Канар'ян.
Також він наголосив, що всі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, що сьогодні у Чорноморську на Одещині на старшого сержанта Збройних сил України було скоєно напад. Нападники вкрали у нього банківські картки, телефон і військовий квиток. Внаслідок цього він отримав набряк мозку, а також у нього зламана шия.
Раніше побиття було зафіксовано у Чернівцях. Співробітники місцевого ТЦК СП прямо в присутності правоохоронців жорстоко побили чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!