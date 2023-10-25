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Стали известны подробности жестокого избиения бойца ВСУ в Черноморске

25 октября 2023 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стали известны подробности жестокого избиения бойца ВСУ в Черноморске
Неизвестные избили военного. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Стали известны подробности жестокого избиения старшего сержанта ВСУ в Одесской области. Инцидент произошел в городе Черноморск.

Об этом сообщил глава КП "Мунварта Черноморская" Петр Канарьян.

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По его словам, военнослужащего избили другие украинские армейцы. Правоохранители возбудили уголовное дело, личности нападавших уже установлены.

"Когда Юрий только попал в больницу, он не хотел подавать заявление в полицию, потому что считал, что этот конфликт между военными можно разрешить в кругу военных. Однако потом его состояние и самочувствие ухудшились, и тогда заявление написали члены его семьи. Личности присутствующих на видео, установлены, продолжаются следственные действия", — заявил Канарьян.

Также он подчеркнул, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что сегодня в Черноморске в Одесской области на старшего сержанта Вооруженных сил Украины было совершено нападение. Нападавшие украли у него банковские карты, телефон и военный билет. В результате он получил отек мозга, а также у него сломана шея.

Ранее избиение было зафиксировано в Черновцах. Сотрудники местного ТЦК СП прямо в присутствии правоохранителей жестоко избили мужчину.

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