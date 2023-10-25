Стали известны подробности жестокого избиения бойца ВСУ в Черноморске
Стали известны подробности жестокого избиения старшего сержанта ВСУ в Одесской области. Инцидент произошел в городе Черноморск.
Об этом сообщил глава КП "Мунварта Черноморская" Петр Канарьян.
Участники драки были нетрезвы
По его словам, военнослужащего избили другие украинские армейцы. Правоохранители возбудили уголовное дело, личности нападавших уже установлены.
"Когда Юрий только попал в больницу, он не хотел подавать заявление в полицию, потому что считал, что этот конфликт между военными можно разрешить в кругу военных. Однако потом его состояние и самочувствие ухудшились, и тогда заявление написали члены его семьи. Личности присутствующих на видео, установлены, продолжаются следственные действия", — заявил Канарьян.
Также он подчеркнул, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что сегодня в Черноморске в Одесской области на старшего сержанта Вооруженных сил Украины было совершено нападение. Нападавшие украли у него банковские карты, телефон и военный билет. В результате он получил отек мозга, а также у него сломана шея.
Ранее избиение было зафиксировано в Черновцах. Сотрудники местного ТЦК СП прямо в присутствии правоохранителей жестоко избили мужчину.
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