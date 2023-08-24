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Поліцейський під слідством: в Одесі розслідують стрілянину

24 серпня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліцейський під слідством: в Одесі розслідують стрілянину
Пістолет в руках. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуація, що виникла з участю поліцейського кінолога на Одещині, стала об'єктом службового розслідування. Наразі відповідно до вимог закону правоохоронця відсторонено від служби.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці скандальної ситуації

Інцидент відбувся 22 серпня, коли поліцейський був поза службою після чергування. П'яний громадянин, з яким у поліцейського вже були конфлікти в минулому, спровокував нову ситуацію. Він почав чіплятися до правоохоронця і застосовувати до нього фізичну силу. Відповідаючи на агресію, поліцейський застосував свій пристрій для відстрілу гумових куль, й здійснив кілька пострілів у бік нападника.

Після інциденту на місце прибули екіпажі швидкої медичної допомоги, представники слідчо-оперативної групи поліції та Державного бюро розслідувань, а також представники інших відділів поліції. Лікарі виявили травматичне пошкодження нападника, яке він отримав в результаті дій поліцейського. Вивчивши обставини події, з'ясувалося, що громадянин був у стані алкогольного сп'яніння.

Службове розслідування

Правоохоронці вирішили розпочати досудове розслідування за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу згідно з Кримінальним кодексом України. Поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків на період проведення розслідування. У разі доведення вили такі дії можуть каратись позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, правоохоронцю, який двічі переїхав пенсіонерку у Білгород-Дністровському, обрали запобіжний захід. Втім, він має право внести заставу у розмірі 300 тисяч гривень та  вийти із СІЗО. На період досудового розслідування родину поліціянтів, а саме: чоловіка, який був за кермом, та його дружину, яка була поруч у момент скоєння ДТП, відсторонили від виконання службових обов’язків. Журналісти Новини.LIVE побували у Білгород-Дністровському та поспілкувалися з очевидцями подій.

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