Смерть під колесами: поліціянту з Одещини обрали запобіжний захід

Будинок, біля якого сталася ДТП. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронцю, який двічі переїхав пенсіонерку у Білгород-Дністровському, обрали запобіжний захід. Втім, він має право внести заставу у розмірі 300 тисяч гривень та вийти із СІЗО. На період досудового розслідування родину поліціянтів, а саме: чоловіка, який був за кермом, та його дружину, яка була поруч у момент скоєння ДТП, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Журналісти Новини.LIVE побували у Білгород-Дністровському та поспілкувалися з очевидцями подій.

Читайте також:

ДТП у дворі

Вранці 16 серпня місцевий правоохоронець із Білгород-Дністровського, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. В результаті жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Любов — знайома загиблої. Фото: Новини.LIVE

"Вона вранці винесла сміття та поспішала у своїх справах. Знаю, що планувала встигнути на першу пільгову маршрутку, але потрапила під колеса автомобіля. Чоловік не зрозумів одразу, на що наїхав, тому продовжив рух і лише потім побачив її", — розповідає сусідка загиблої Любов.

Швидка допомога приїхала не одразу

Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. За словами місцевих мешканців, найімовірніше, водій не помітив пенсіонерку у дзеркалі заднього виду. Вони побачили стареньку лише після повторного наїзду. Правоохоронці одразу підняли жінку та віднесли до найближчої лавки. Всі ці дії зафіксували камери відеоспостереження, яких у дворі встановлено кілька. Місцеві кажуть, що чоловік викликав швидку допомогу, втім приїхала вона лише через кілька годин.

Іван — місцевий працівник ЖКГ. Фото: Новини.LIVE

"Я прийшов на роботу о 08:00, а це все трапилося десь о 07:00. В цей час люди зібралися біля постраждалої, вона ще була жива. Був тут на місці й правоохоронець, і автомобіль його. А от швидка допомога приїхала не одразу. Забрали її й вже у лікарні вона померла. Я особисто знаю чоловіка, який був за кермом, він завжди допомагав, якщо до нього звертаєшся за допомогою. Жінку його бачив учора, вона привіталася зі мною, бачив і дітей, вони вигулювали собаку. Трагедія сталася, причому у двох сім'ях одразу", — розказав двірник Іван.

Будинок, в якому проживала загибла. Фото: Новини.LIVE

На жаль, нам не вдалося поспілкуватися із сином померлої. Місцеві мешканці кажуть, що кілька разів бачили його у квартирі. Втім, наразі він виїхав з помешкання.

Затримання правоохоронця

Наразі водія позашляховика затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави (300 тис. грн). Крім цього, чоловіка та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків.

Місце ДТП. Фото: Новини.LIVE

В Державному бюро розслідувань за фактом наїзду на пенсіонерку розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.

Ольга Проценко — речниця теруправління ДБР. Фото: ДБР

"За попередніми даними, правоохоронець, відїжджаючи від будинку, наїхав на пенсіонерку. Проте, не дочекавшись медиків, чоловік залишив місце події. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Правоохоронця наразі затримано", — зазначила речниця теруправління ДБР в м.Миколаєві Ольга Проценко.

Тим часом в ГУНП в Одеській області проводиться службове розслідування. Слідство продовжується. Якщо провину правоохоронця доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.