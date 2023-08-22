Смерть під колесами: поліціянту з Одещини обрали запобіжний захід

Смерть під колесами: що насправді сталося на Одещині. Ексклюзив
Правоохоронцю, який двічі переїхав пенсіонерку у Білгород-Дністровському, обрали запобіжний захід. Втім, він має право внести заставу у розмірі 300 тисяч гривень та вийти із СІЗО. На період досудового розслідування родину поліціянтів, а саме: чоловіка, який був за кермом, та його дружину, яка була поруч у момент скоєння ДТП, відсторонили від виконання службових обов’язків.
Журналісти Новини.LIVE побували у Білгород-Дністровському та поспілкувалися з очевидцями подій.
ДТП у дворі
Вранці 16 серпня місцевий правоохоронець із Білгород-Дністровського, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. В результаті жінка померла від отриманих травм у лікарні.
"Вона вранці винесла сміття та поспішала у своїх справах. Знаю, що планувала встигнути на першу пільгову маршрутку, але потрапила під колеса автомобіля. Чоловік не зрозумів одразу, на що наїхав, тому продовжив рух і лише потім побачив її", — розповідає сусідка загиблої Любов.
Швидка допомога приїхала не одразу
Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. За словами місцевих мешканців, найімовірніше, водій не помітив пенсіонерку у дзеркалі заднього виду. Вони побачили стареньку лише після повторного наїзду. Правоохоронці одразу підняли жінку та віднесли до найближчої лавки. Всі ці дії зафіксували камери відеоспостереження, яких у дворі встановлено кілька. Місцеві кажуть, що чоловік викликав швидку допомогу, втім приїхала вона лише через кілька годин.
"Я прийшов на роботу о 08:00, а це все трапилося десь о 07:00. В цей час люди зібралися біля постраждалої, вона ще була жива. Був тут на місці й правоохоронець, і автомобіль його. А от швидка допомога приїхала не одразу. Забрали її й вже у лікарні вона померла. Я особисто знаю чоловіка, який був за кермом, він завжди допомагав, якщо до нього звертаєшся за допомогою. Жінку його бачив учора, вона привіталася зі мною, бачив і дітей, вони вигулювали собаку. Трагедія сталася, причому у двох сім'ях одразу", — розказав двірник Іван.
На жаль, нам не вдалося поспілкуватися із сином померлої. Місцеві мешканці кажуть, що кілька разів бачили його у квартирі. Втім, наразі він виїхав з помешкання.
Затримання правоохоронця
Наразі водія позашляховика затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави (300 тис. грн). Крім цього, чоловіка та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків.
В Державному бюро розслідувань за фактом наїзду на пенсіонерку розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.
"За попередніми даними, правоохоронець, відїжджаючи від будинку, наїхав на пенсіонерку. Проте, не дочекавшись медиків, чоловік залишив місце події. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Правоохоронця наразі затримано", — зазначила речниця теруправління ДБР в м.Миколаєві Ольга Проценко.
Тим часом в ГУНП в Одеській області проводиться службове розслідування. Слідство продовжується. Якщо провину правоохоронця доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.