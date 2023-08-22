Смерть под колесами: полицейскому из Одесчины избрали меру пресечения

Смерть под колесами: что на самом деле произошло на Одеcчине. Эксклюзив
Правоохранителю, который дважды переехал пенсионерку в Белгород-Днестровском, избрали меру пресечения. Впрочем, он вправе внести залог в размере 300 тысяч гривен и выйти из СИЗО. На период досудебного расследования семья полицейских, а именно: мужчина, который был за рулем, и его жена, которая находилась рядом в момент совершения ДТП, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Журналисты Новини.LIVE побывали в Белгороде-Днестровском и пообщались с очевидцами событий.
ДТП во дворе
Утром 16 августа местный полицейский из Белгород-Днестровского, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, наехал на 81-летнюю пенсионерку. В результате женщина скончалась от полученных травм в больнице.
"Она утром вынесла мусор и спешила по своим делам. Знаю, что планировала успеть на первую льготную маршрутку, но попала под колеса автомобиля. Мужчина не понял сразу, на что наехал, поэтому продолжил движение, и только потом увидел ее", — рассказывает соседка погибшей Любовь.
Скорая помощь приехала не сразу
Вместе с мужем в салоне была его жена, также являющаяся сотрудником полиции. По словам местных жителей, вероятнее всего, водитель не заметил пенсионерку в зеркале заднего вида. Они увидели старушку только после повторного наезда. Правоохранители сразу подняли женщину и отнесли на ближайшую скамью. Все эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, которых во дворе установлено несколько. Местные говорят, что мужчина вызвал скорую помощь, впрочем, приехала она лишь через несколько часов.
"Я пришел на работу в 08:00, а это все случилось где-то в 07:00. В это время люди собрались возле пострадавшей, она еще была жива. Был здесь на месте и правоохранитель, и автомобиль его. А вот скорая помощь приехала не сразу. Забрали ее, и уже в больнице она умерла. Я лично знаю мужчину, который был за рулем, он всегда помогал, если к нему обращаешься за помощью. Жену его видел вчера, она поздоровалась со мной, видел и детей, они выгуливали собаку. Произошла трагедия, причем в двух семьях сразу", — рассказал дворник Иван.
К сожалению, нам не удалось пообщаться с сыном умершей. Местные жители говорят, что несколько раз видели его в квартире. Впрочем, он выехал из квартиры.
Задержание правоохранителя
В настоящее время водитель внедорожника задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога (300 тыс. грн). Кроме этого, муж и его жена были отстранены от исполнения служебных обязанностей.
В Государственном бюро расследований по факту наезда на пенсионерку начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.
"По предварительным данным, правоохранитель, отъезжая от дома, наехал на пенсионерку. Однако не дождавшись медиков, мужчина покинул место происшествия. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Правоохранитель сейчас задержан", — отметила спикер теруправления ГБР в г.Николаеве Ольга Проценко.
Тем временем в ГУНП в Одесской области проводится служебное расследование. Следствие продолжается. Если вину правоохранителя докажут, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, на трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.