Смерть под колесами: полицейскому из Одесчины избрали меру пресечения

Дом, возле которого произошло ДТП. Фото: Новини.LIVE

Правоохранителю, который дважды переехал пенсионерку в Белгород-Днестровском, избрали меру пресечения. Впрочем, он вправе внести залог в размере 300 тысяч гривен и выйти из СИЗО. На период досудебного расследования семья полицейских, а именно: мужчина, который был за рулем, и его жена, которая находилась рядом в момент совершения ДТП, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Белгороде-Днестровском и пообщались с очевидцами событий.

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ДТП во дворе

Утром 16 августа местный полицейский из Белгород-Днестровского, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, наехал на 81-летнюю пенсионерку. В результате женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Любовь — знакомая погибшей. Фото: Новини.LIVE

"Она утром вынесла мусор и спешила по своим делам. Знаю, что планировала успеть на первую льготную маршрутку, но попала под колеса автомобиля. Мужчина не понял сразу, на что наехал, поэтому продолжил движение, и только потом увидел ее", — рассказывает соседка погибшей Любовь.

Скорая помощь приехала не сразу

Вместе с мужем в салоне была его жена, также являющаяся сотрудником полиции. По словам местных жителей, вероятнее всего, водитель не заметил пенсионерку в зеркале заднего вида. Они увидели старушку только после повторного наезда. Правоохранители сразу подняли женщину и отнесли на ближайшую скамью. Все эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, которых во дворе установлено несколько. Местные говорят, что мужчина вызвал скорую помощь, впрочем, приехала она лишь через несколько часов.

Иван — местный работник ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

"Я пришел на работу в 08:00, а это все случилось где-то в 07:00. В это время люди собрались возле пострадавшей, она еще была жива. Был здесь на месте и правоохранитель, и автомобиль его. А вот скорая помощь приехала не сразу. Забрали ее, и уже в больнице она умерла. Я лично знаю мужчину, который был за рулем, он всегда помогал, если к нему обращаешься за помощью. Жену его видел вчера, она поздоровалась со мной, видел и детей, они выгуливали собаку. Произошла трагедия, причем в двух семьях сразу", — рассказал дворник Иван.

Дом, в котором проживала погибшая. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, нам не удалось пообщаться с сыном умершей. Местные жители говорят, что несколько раз видели его в квартире. Впрочем, он выехал из квартиры.

Задержание правоохранителя

В настоящее время водитель внедорожника задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога (300 тыс. грн). Кроме этого, муж и его жена были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Место ДТП. Фото: Новини.LIVE

В Государственном бюро расследований по факту наезда на пенсионерку начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

Ольга Проценко — спикер теруправления ГБР. Фото: ДБР

"По предварительным данным, правоохранитель, отъезжая от дома, наехал на пенсионерку. Однако не дождавшись медиков, мужчина покинул место происшествия. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Правоохранитель сейчас задержан", — отметила спикер теруправления ГБР в г.Николаеве Ольга Проценко.

Тем временем в ГУНП в Одесской области проводится служебное расследование. Следствие продолжается. Если вину правоохранителя докажут, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.