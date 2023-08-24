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Полицейский под следствием: в Одессе расследуют стрельбу

24 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Полицейский под следствием: в Одессе расследуют стрельбу
Пистолет в руках. Фото: иллюстративный / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуация, возникшая с участием полицейского кинолога в Одесской области, стала объектом служебного расследования. В настоящее время согласно требованиям закона правоохранитель отстранен от службы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности скандальной ситуации

Инцидент произошел 22 августа, когда полицейский был вне службы после дежурства. Пьяный гражданин, с которым у полицейского уже были конфликты в прошлом, спровоцировал новую ситуацию. Он начал приставать к правоохранителю и применять к нему физическую силу. Отвечая на агрессию, полицейский применил свое устройство для отстрела резиновых шаров и произвел несколько выстрелов в сторону нападающего.

После инцидента на место прибыли экипажи скорой помощи, представители следственно-оперативной группы полиции и Государственного бюро расследований, а также представители других отделов полиции. Врачи обнаружили травматическое повреждение нападавшего, которое он получил в результате действий полицейского. Изучив обстоятельства произошедшего, выяснилось, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Служебное расследование

Правоохранители решили начать досудебное расследование за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа согласно Уголовному кодексу Украины. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения расследования. В случае доказательства вилы такие действия могут наказываться лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, правоохранителю, который дважды переехал пенсионерку в Белгород-Днестровском, избрали меру пресечения. Впрочем, он вправе внести залог в размере 300 тысяч гривен и выйти из СИЗО. На период досудебного расследования семью полицейских, а именно: находившегося за рулем мужа и его жену, которая была рядом в момент совершения ДТП, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Журналисты Новини.LIVE побывали в Белгороде-Днестровском и пообщались с очевидцами событий.

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