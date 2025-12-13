Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поліція Молдови зупинила поїзд з України через мінування — який

Поліція Молдови зупинила поїзд з України через мінування — який

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 15:30
Поліція Молдови перевіряє мінування поїзда
Поїзд прибув на зупинку. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Поїзд сполученням Бухарест-Київ екстрено зупинили після повідомлення про можливе мінування. Інформацію перевіряють правоохоронці Молдови, рух вагонів тимчасово призупинили.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

Реклама
Читайте також:

Поїзд з України екстрено зупинили в Молдові

За їхніми даними, одразу після надходження сигналу про ймовірну загрозу на місце залучили всі компетентні служби. Вони проводять перевірки відповідно до протоколів безпеки.

Пасажирів проінформували про ситуацію, загрози для їхнього життя на цей момент не підтверджено. Остаточні рішення щодо подальшого руху поїзда ухвалять після завершення перевірок.

Можливе мінування ще кількох поїздів

Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення про нібито мінування ще кількох міжнародних і міжрегіональних рейсів — "Київ-Ужгород", "Київ-Будапешт" та "Перемишль-Київ". Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, на знеструмлених ділянках в Одесі із самого ранку працюють резервні теплотяги, однак частина рейсів іде із суттєвими затримками. Також ми писали, що у місті зупинили електротранспорт.

Одеса Молдова мінування поїзди Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації