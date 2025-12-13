Поліція Молдови перевіряє мінування поїзда

Поїзд прибув на зупинку. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Поїзд сполученням Бухарест-Київ екстрено зупинили після повідомлення про можливе мінування. Інформацію перевіряють правоохоронці Молдови, рух вагонів тимчасово призупинили.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

Поїзд з України екстрено зупинили в Молдові

За їхніми даними, одразу після надходження сигналу про ймовірну загрозу на місце залучили всі компетентні служби. Вони проводять перевірки відповідно до протоколів безпеки.

Пасажирів проінформували про ситуацію, загрози для їхнього життя на цей момент не підтверджено. Остаточні рішення щодо подальшого руху поїзда ухвалять після завершення перевірок.

Можливе мінування ще кількох поїздів

Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення про нібито мінування ще кількох міжнародних і міжрегіональних рейсів — "Київ-Ужгород", "Київ-Будапешт" та "Перемишль-Київ". Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, на знеструмлених ділянках в Одесі із самого ранку працюють резервні теплотяги, однак частина рейсів іде із суттєвими затримками. Також ми писали, що у місті зупинили електротранспорт.