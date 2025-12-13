Полиция Молдовы проверяет минирование поезда

Поезд прибыл на остановку. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Поезд сообщением Бухарест-Киев экстренно остановили после сообщения о возможном минировании. Информацию проверяют правоохранители Молдовы, движение вагонов приостановили.

Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.

Поезд из Украины экстренно остановили в Молдове

По их данным, сразу после поступления сигнала о вероятной угрозе на место привлекли все компетентные службы. Они проводят проверки в соответствии с протоколами безопасности.

Пассажиров проинформировали о ситуации, угрозы для их жизни на данный момент не подтверждено. Окончательные решения относительно дальнейшего движения поезда примут после завершения проверок.

Возможно минирование еще нескольких поездов

В то же время в соцсетях появились сообщения о якобы минировании еще нескольких международных и межрегиональных рейсов - "Киев-Ужгород", "Киев-Будапешт" и "Перемышль-Киев". Официального подтверждения этой информации пока нет.

