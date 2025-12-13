Видео
Україна
В Молдове остановили поезд из Украины из-за минирования — какой

В Молдове остановили поезд из Украины из-за минирования — какой

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 15:30
Полиция Молдовы проверяет минирование поезда
Поезд прибыл на остановку. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Поезд сообщением Бухарест-Киев экстренно остановили после сообщения о возможном минировании. Информацию проверяют правоохранители Молдовы, движение вагонов приостановили.

Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.

Читайте также:

Поезд из Украины экстренно остановили в Молдове

По их данным, сразу после поступления сигнала о вероятной угрозе на место привлекли все компетентные службы. Они проводят проверки в соответствии с протоколами безопасности.

Пассажиров проинформировали о ситуации, угрозы для их жизни на данный момент не подтверждено. Окончательные решения относительно дальнейшего движения поезда примут после завершения проверок.

Возможно минирование еще нескольких поездов

В то же время в соцсетях появились сообщения о якобы минировании еще нескольких международных и межрегиональных рейсов - "Киев-Ужгород", "Киев-Будапешт" и "Перемышль-Киев". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, на обесточенных участках в Одессе с самого утра работают резервные теплопоезда, однако часть рейсов идет с существенными задержками. Также мы писали, что в городе остановили электротранспорт.

Одесса Молдова минирование поезда Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
