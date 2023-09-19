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Поліція провела в Одесі нічний рейд: які правопорушення виявили

19 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліція провела в Одесі нічний рейд: які правопорушення виявили
Нічний рейд по Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці Одеси разом із військовослужбовцями влаштували профілактичний рейд в Приморському районі міста. Вони обійшли центральні вулиці, приділяючи особливу увагу узбережжю, місцям відпочинку та масовим зібранням людей.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Нічний рейд по Одесі

Під час патрулювання, правоохоронці перевіряли наявність підозрілих осіб і транспортних засобів, дотримання заборон щодо продажу алкогольних напоїв після 22:00 години та закриття розважальних закладів у встановлений час.

До додаткової уваги поліцейських входили особи, які перебувають на превентивному обліку поліції, зокрема ті, хто має судимість, та власники зброї. Правоохоронці також звертали увагу на неповнолітніх, які перебувають на вулицях у нічний час без супроводу дорослих. Всі ці заходи призначені для забезпечення дотримання комендантської години.

Фото: ГУНП в Одеській області
Поліція перевіряє водіїв. Фото: ГУНП в Одеській області
Фото: ГУНП в Одеській області
Незаконні речовини виявляли разом з службовими собаками.Фото: ГУНП в Одеській області

У загальному було перевірено понад 1500 осіб, понад 700 транспортних засобів та понад 100 закладів громадського харчування та розваг.

Під час операції, правоохоронці виявили кілька кримінальних правопорушень, таких як шахрайства, крадіжки, незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин. Також було складено адміністративні протоколи за порушення адміністративного законодавства. Крім того, правоохоронці виявили 98 порушників комендантської години.

Нагадаємо, 17 вересня в Одесі міський електротранспорт почав працювати вночі. Розклад руху транспорту в Одесі можна подивитись в матеріалі.

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