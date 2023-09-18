В Одесі змінює нічний режим роботи трамвай №7

Трамвайний маршрут №7. Фото: google

Від учора 17 вересня в Одесі міський електротранспорт почав працювати вночі. Вносяться зміни в режим роботи трамвайного маршруту №7.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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Трамвайний маршрут № 26/7 сполученням пл. Старосiнна — 11 ст. Люстдорфської дороги — відправлення від пл. Старосiнна до 11 ст. Люстдорфської дороги о 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.

сполученням пл. Старосiнна — 11 ст. Люстдорфської дороги — відправлення від пл. Старосiнна до 11 ст. Люстдорфської дороги о 23:00, 00:30, 02:00, 03:30. Трамвайний маршрут № 7 сполученням пл. Старосiнна — вул.Паустовського — відправлення від пл. Старосiнної до вул.Паустовського о 23:00, 01:20, 03:40

сполученням пл. Старосiнна — вул.Паустовського — відправлення від пл. Старосiнної до вул.Паустовського о 23:00, 01:20, 03:40 Тролейбусний маршрут № 8 сполученням Залiзничний вокзал — завод Суперфосфатний — відправлення від Привокзальної площі 23.00, 00:30, 02:00, 03:30.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.