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В Одесі змінює нічний режим роботи трамвай №7

18 вересня 2023 16:50
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі змінює нічний режим роботи трамвай №7
Трамвайний маршрут №7. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від учора 17 вересня в Одесі міський електротранспорт почав працювати вночі. Вносяться зміни в режим роботи трамвайного маршруту №7.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс"

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Розклад руху транспорту в Одесі вночі

  • Трамвайний маршрут № 26/7 сполученням пл. Старосiнна — 11 ст. Люстдорфської дороги — відправлення від пл. Старосiнна до 11 ст. Люстдорфської дороги о 23:00, 00:30, 02:00, 03:30. 
  • Трамвайний маршрут № 7 сполученням пл. Старосiнна — вул.Паустовського — відправлення від пл. Старосiнної до вул.Паустовського о 23:00, 01:20, 03:40
  • Тролейбусний маршрут № 8 сполученням Залiзничний вокзал — завод Суперфосфатний — відправлення від Привокзальної площі 23.00, 00:30, 02:00, 03:30.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.

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