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В Одессе меняет ночной режим работы трамвай №7

18 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе меняет ночной режим работы трамвай №7
Трамвайный маршрут №7. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Со вчера 17 сентября в Одессе городской электротранспорт начал работать ночью. Вносятся изменения в режим работы трамвайного маршрута №7.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Расписание транспорта в Одессе ночью

  • Трамвайный маршрут №26/7 сообщением пл. Старосинна — 11 в. Люстдорфской дороги — отправление от пл. Древняя до 11 в. Люстдорфской дороги в 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.
  • Трамвайный маршрут №7 сообщением пл. Старосинная — ул.Паустовского — отправление от пл. Старосинной до ул.Паустовского в 23:00, 01:20, 03:40
  • Троллейбусный маршрут № 8 сообщением Железнодорожный вокзал — Суперфосфатный завод — отправление от Привокзальной площади 23.00, 00:30, 02:00, 03:30.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

Кроме того, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

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