Полиция провела в Одессе ночной рейд: какие правонарушения обнаружили
Правоохранители Одессы вместе с военнослужащими устроили профилактический рейд в Приморском районе. Они обошли центральные улицы, уделяя особое внимание побережью, местам отдыха и массовым собраниям людей.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Ночной рейд по Одессе
Во время патрулирования, правоохранители проверяли наличие подозрительных лиц и транспортных средств, соблюдение запретов на продажу алкогольных напитков после 22:00 и закрытие развлекательных заведений в установленное время.
В дополнительное внимание полицейских входили лица, состоящие на превентивном учете полиции, в том числе имеющие судимость, и владельцы оружия. Правоохранители обращали внимание на несовершеннолетних, которые находятся на улицах в ночное время без сопровождения взрослых. Все эти меры предназначены для обеспечения соблюдения комендантского часа.
В общей сложности было проверено более 1500 человек, более 700 транспортных средств и более 100 заведений общественного питания и развлечений.
Во время операции правоохранители обнаружили несколько уголовных правонарушений, таких как мошенничества, кражи, незаконное хранение оружия и наркотических веществ. Также были составлены административные протоколы за нарушение административного законодательства. Кроме того, правоохранители обнаружили 98 нарушителей комендантского часа.
Напомним, 17 сентября в Одессе городской электротранспорт начал работу ночью. Расписание движения транспорта в Одессе можно посмотреть в материале.