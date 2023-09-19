Полиция провела в Одессе ночной рейд: какие правонарушения обнаружили

Ночной рейд по Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители Одессы вместе с военнослужащими устроили профилактический рейд в Приморском районе. Они обошли центральные улицы, уделяя особое внимание побережью, местам отдыха и массовым собраниям людей.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Ночной рейд по Одессе

Во время патрулирования, правоохранители проверяли наличие подозрительных лиц и транспортных средств, соблюдение запретов на продажу алкогольных напитков после 22:00 и закрытие развлекательных заведений в установленное время.

В дополнительное внимание полицейских входили лица, состоящие на превентивном учете полиции, в том числе имеющие судимость, и владельцы оружия. Правоохранители обращали внимание на несовершеннолетних, которые находятся на улицах в ночное время без сопровождения взрослых. Все эти меры предназначены для обеспечения соблюдения комендантского часа.

Полиция проверяет водителей. Фото: ГУНП в Одесской области

Незаконные вещества обнаруживали вместе со служебными собаками. Фото: ГУНП в Одесской области

В общей сложности было проверено более 1500 человек, более 700 транспортных средств и более 100 заведений общественного питания и развлечений.

Во время операции правоохранители обнаружили несколько уголовных правонарушений, таких как мошенничества, кражи, незаконное хранение оружия и наркотических веществ. Также были составлены административные протоколы за нарушение административного законодательства. Кроме того, правоохранители обнаружили 98 нарушителей комендантского часа.

Напомним, 17 сентября в Одессе городской электротранспорт начал работу ночью. Расписание движения транспорта в Одессе можно посмотреть в материале.