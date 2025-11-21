Інспекторів Одещини викрили на вимаганні грошей

Затримання правоохоронця на Одещині. Фото: Державне бюро розсл

На Одещині троє інспекторів вимагали гроші з військовозобов’язаних водіїв та військовиху СЗЧ. Правоохоронці погрожували доставити чоловіків до ТЦК або оформити протокол, якщо ті не заплатять. Слідчі задокументували понад десять епізодів поборів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Як діяла схема

За даними слідства, інспектори з Білгород-Дністровського району під час патрулювання перевіряли чоловіків у базах військовозобов’язаних та військових, які перебували в розшуку за самовільне залишення служби. Погрожуючи передати таких осіб до ТЦК, вони вимагали гроші за "неприйняття заходів". Так само правоохоронці відпускали водіїв у стані сп’яніння без оформлення протоколу. За уникнення відповідальності чоловіки мали платити від 300 до 1 тисячі доларів США.

Слідчі ДБР задокументували понад десять таких випадків. Частину епізодів самі ж фігуранти зняли на відео.

Що загрожує

Трьом інспекторам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Двоє з них уже звільнені з органів. Наразі вирішують питання щодо обрання всім запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили одразу три схеми щодо уникнення мобілізації. Також ми писали, що в Одесі стався ще один скандал за участі ТЦК.