Инспекторов Одесской области разоблачили на вымогательстве денег

Задержание правоохранителя в Одесской области. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области трое инспекторов требовали деньги с военнообязанных водителей и военных СЗЧ. Правоохранители угрожали доставить мужчин в ТЦК или оформить протокол, если те не заплатят. Следователи задокументировали более десяти эпизодов поборов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как действовала схема

По данным следствия, инспекторы из Белгород-Днестровского района во время патрулирования проверяли мужчин в базах военнообязанных и военных, которые находились в розыске за самовольное оставление службы. Угрожая передать таких лиц в ТЦК, они требовали деньги за "непринятие мер". Так же правоохранители отпускали водителей в состоянии опьянения без оформления протокола. За избежание ответственности мужчины должны были платить от 300 до 1 тысячи долларов США.

Следователи ГБР задокументировали более десяти таких случаев. Часть эпизодов сами же фигуранты сняли на видео.

Что грозит

Трем инспекторам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Двое из них уже уволены из органов. Сейчас решается вопрос об избрании всем меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

