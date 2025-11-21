Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Охота на уклонистов — в Одесчине разоблачили правоохранителей

Охота на уклонистов — в Одесчине разоблачили правоохранителей

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 13:40
обновлено: 13:36
Инспекторов Одесской области разоблачили на вымогательстве денег
Задержание правоохранителя в Одесской области. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области трое инспекторов требовали деньги с военнообязанных водителей и военных СЗЧ. Правоохранители угрожали доставить мужчин в ТЦК или оформить протокол, если те не заплатят. Следователи задокументировали более десяти эпизодов поборов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Как действовала схема

По данным следствия, инспекторы из Белгород-Днестровского района во время патрулирования проверяли мужчин в базах военнообязанных и военных, которые находились в розыске за самовольное оставление службы. Угрожая передать таких лиц в ТЦК, они требовали деньги за "непринятие мер". Так же правоохранители отпускали водителей в состоянии опьянения без оформления протокола. За избежание ответственности мужчины должны были платить от 300 до 1 тысячи долларов США.

Следователи ГБР задокументировали более десяти таких случаев. Часть эпизодов сами же фигуранты сняли на видео.

Что грозит

Трем инспекторам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Двое из них уже уволены из органов. Сейчас решается вопрос об избрании всем меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили сразу три схемы по избежанию мобилизации. Также мы писали, что в Одессе произошел еще один скандал с участием ТЦК.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация задержание правохранители
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации