Україна
Одеса Полював на морські дрони — СБУ викрила «крота» у ВМС

Полював на морські дрони — СБУ викрила «крота» у ВМС

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 10:45
СБУ викрила «крота» у ВМС і зірвала удар по морських дронах
Зрадник, який служив у ВМС. Фото: Служба безпеки України

На півдні викрили військовослужбовця ВМС, який хотів передати ворогу закриті дані про морські дрони України. Йдеться про підготовку атаки на підрозділи, що працюють із безекіпажними катерами. У результаті спецоперації інформатора затримали ще на етапі збору координат.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Полювання на "Sea Baby" і "Magura"

За даними слідства, військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення готував інформацію для повітряного удару РФ. Серед пріоритетних цілей ворога були морські дрони "Sea Baby" та "Magura". Фігуранта викрили завчасно та задокументували всі епізоди його діяльності.

Слідство встановило, що інформатор мав передати геолокації пунктів базування військових, які керують морськими дронами. Також ворога цікавили місця зберігання безпілотних катерів і маршрути їхнього руху. Для зв’язку з російськими спецслужбами використовували посередницю з кола знайомих затриманого. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із накопиченими секретними відомостями.

Що загрожує

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує відповідальність за несанкціоноване поширення даних про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. За скоєне військовий може потрапити за ґрати на 12 років. Зловмисник перебуває під вартою, слідство триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали чоловіка, який готував диверсії. Також ми писали, що на Полтавщині викрили агента РФ, який зливав дані про ППО.

Одеса ВМС Одеська область держзрада Новини Одеси морські дрони
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
