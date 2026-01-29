СБУ разоблачила "крота" в ВМС и сорвала удар по морским дронам

Предатель, который служил в ВМС. Фото: Служба безопасности Украины

На юге разоблачили военнослужащего ВМС, который хотел передать врагу закрытые данные о морских дронах Украины. Речь идет о подготовке атаки на подразделения, работающие с безэкипажными катерами. В результате спецоперации информатора задержали еще на этапе сбора координат.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Охота на "Sea Baby" и "Magura"

По данным следствия, военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения готовил информацию для воздушного удара РФ. Среди приоритетных целей врага были морские дроны "Sea Baby" и "Magura". Фигуранта разоблачили заблаговременно и задокументировали все эпизоды его деятельности.

Следствие установило, что информатор должен был передать геолокации пунктов базирования военных, которые управляют морскими дронами. Также врага интересовали места хранения беспилотных катеров и маршруты их движения. Для связи с российскими спецслужбами использовали посредницу из круга знакомых задержанного. Во время обысков у него изъяли смартфон с накопленными секретными сведениями.

Что грозит

Сейчас фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ответственность за несанкционированное распространение данных о размещении ВСУ в условиях военного положения. За содеянное военный может попасть за решетку на 12 лет. Злоумышленник находится под стражей, следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали мужчину, который готовил диверсии. Также мы писали, что на Полтавщине разоблачили агента РФ, который сливал данные о ПВО.