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Помер військовий, якого побила група людей у Чорноморську

2 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Помер військовий, якого побила група людей у Чорноморську
Військовий до та після побиття. Фото: колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку помер боєць ЗСУ, якого до півсмерті побили у Чорноморську, що на Одещині. Військовий майже 2 тижні перебував у лікарні у важкому стані. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина військового Олеся Куприч. 

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Деталі інциденту

Напад стався біля мінімаркету "Верже" на вулиці Лазурній. На військового прямо на вулиці напали п’ятеро чоловіків і сильно побили. Родичі також повідомляють, що є відео підтвердження того, що потерпілий не відповідав силою, а впав після першого удару та вдарився об бордюр. Медики діагностували перелом шиї та набряк мозку.

За фактом побиття військового поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили, що військовослужбовця побили інші українські армійці.

Нагадаємо, раніше Київський суд залишив під вартою фігурантів, які вбили добровольця ДФТГ. Злочин був вчинений із застосуванням насильства.

Також ми писали, що у Кам'янці-Подільському військові напідпитку влаштували різанину, внаслідок чого одна людина загинула. Сталося це в ніч на 1 листопада.

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