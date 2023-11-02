Умер военный, которого избила группа людей в Черноморске

Военный до и после избиения. Фото: коллаж

Сегодня утром умер боец ВСУ, которого до полусмерти избили в Черноморске Одесской области. Военный почти 2 недели находился в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга военного Олеся Куприч.

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Детали инцидента

Нападение произошло у минимаркета "Верже" на улице Лазурной. На военного прямо на улице напали пятеро мужчин и сильно избили. Родственники также сообщают, что есть видео подтверждение того, что потерпевший не отвечал силой, а упал после первого удара и ударился о бордюр. Медики диагностировали перелом шеи и отек мозга.

По факту избиения военного полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили, что военнослужащего избили другие украинские армейцы.

Напомним, ранее Киевский суд оставил под стражей фигурантов, убивших добровольца ДФТГ. Преступление было совершено с применением насилия.

Также мы писали, что в Каменце-Подольском военные под хмельком устроили резню, в результате чего один человек погиб. Случилось это в ночь на 1 ноября.