Одеська школярка померла під час повітряної тривоги

Вказівник укриття. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Школярці стало зле під час повітряної тривоги. Медики не змогли її врятувати. Обставини трагедії розслідують правоохоронці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 22 жовтня.

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Що сталося

Трагедія сталася в одній зі шкіл Приморського району. Після сигналу повітряної тривоги учні та педагоги почали спускатися в укриття. Тринадцятирічній школярці стало зле. Вчителі викликали "швидку" та почали надавати дитині першу допомогу. Коли приїхали медики, вони почали реанімаційні заходи, але врятувати дівчинку не вдалося.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у загиблої була серцево-судинна недостатність і вона знепритомніла, коли спускалася до укриття.

Що кажуть правоохоронці

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тіло дівчинки направили на експертизу. Поліцейські внесли відомості до ЄРДР з поміткою "природня смерть".

Що робити, якщо раптово стало зле

Зазначимо, що при різкому погіршенні самопочуття, якщо ви відчуваєте, що ситуація критична, слід зателефонувати за телефоном 103, чітко розказати диспетчеру, що трапилося, і надати відповіді на всі питання.

Нагадаємо, невідкладна медична допомога надається без направлення і без декларації.

Нагадаємо, в Одесі молодий хлопець помер під час гри у волейбол. Також на Одещині однорічна дівчинка потрапила до лікарні через несправну дуйку.