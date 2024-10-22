Одесская школьница скончалась во время воздушной тревоги

Указатель укрытия. Фото: иллюстративный/Новини.LIVE

Школьнице стало плохо во время воздушной тревоги. Медики не смогли ее спасти. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 22 октября.

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Что произошло

Трагедия произошла в одной из школ Приморского района. После сигнала воздушной тревоги учащиеся и педагоги начали спускаться в укрытие. Тринадцатилетней школьнице стало плохо. Учителя вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую помощь. Когда приехали медики, они начали реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

Местные Telegram-каналы сообщают, что у погибшей была сердечно-сосудистая недостаточность и она потеряла сознание, когда спускалась до укрытия.

Что говорят правоохранители

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело девочки направили на экспертизу. Полицейские внесли сведения в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".

Что делать, если внезапно стало плохо

Отметим, что при резком ухудшении самочувствия, если вы чувствуете, что ситуация критическая, следует позвонить по телефону 103, четко рассказать случившемуся диспетчеру и предоставить ответы на все вопросы.

Напомним, безотлагательная медицинская помощь предоставляется без направления и без декларации.

Напомним, в Одессе молодой парень скончался во время игры в волейбол. Также в Одесской области годовалая девочка попала в больницу из-за неисправной дуйки.