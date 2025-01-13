В Одесі судитимуть організатора схеми для ухилянтів. Фото: поліція Одеської області

В Одеській області судитимуть 23-річного місцевого мешканця. Він обіцяв клієнтам за гроші вплинути на посадовців ТЦК та медиків ВЛК та допомогти виїхати за кордон.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 13 січня.

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Обіцяв "порішати"

За даними слідства, молодик розповідав знайомим, що може вирішити будь-які питання, пов'язані з мобілізацією. За гонорар від 3 тис. до 12 тис. доларів він буцімто міг вплинути на потрібних людей, щоби клієнта зняли з військового обліку, а також на прикордонників, щоби його безперешкодно випустили за кордон.

Одному з військовозобов'язаних аферист пообіцяв виготовити фіктивні документи. За них йому заплатили 4 тис. грн. За відмову заплатити ще 5 тис. молодик погрожував відправити клієнта на фронт. Ділка затримали після отримання грошей.

Що "світить" аферисту

Молодику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт скерували до суду. Якщо провина чоловіка підтвердиться, він може сісти за ґрати на вісім років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині чоловіків переправляли за кордон під виглядом товару. Також з регіону намагалися вивезти до Молдови військовозобов'язаного у багажнику.