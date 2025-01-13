В Одессе будут судить организатора схемы для уклонистов. Фото: полиция Одесской области

В Одесской области будут судить 23-летнего местного жителя. Он обещал клиентам за деньги повлиять на должностных лиц ТЦК и медиков ВВК и помочь выехать за границу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 13 января.

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Обещал "порешать"

По данным следствия, молодой человек рассказывал знакомым, что может решить любые вопросы, связанные с мобилизацией. За гонорар от 3 тыс. до 12 тыс. долларов он якобы мог повлиять на нужных людей, чтобы клиента сняли с воинского учета, а также на пограничников, чтобы его беспрепятственно выпустили за границу.

Одному из военнообязанных аферист пообещал изготовить фиктивные документы. За них ему заплатили 4 тыс. грн. За отказ заплатить еще 5 тыс. молодой человек угрожал отправить клиента на фронт. Дельца задержали после получения денег.

Что "светит" аферисту

Молодому человеку сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Обвинительный акт направили в суд. Если вина мужчины подтвердится, он может сесть за решетку на восемь лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области мужчин переправляли за границу под видом товара. Также из региона пытались вывезти в Молдову военнообязанного в багажнике.