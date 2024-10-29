Кіпер розповів про порушення у деклараціях працівників ОВА

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Нові люди, які приходять на роботу в ОВА, часто не розуміють, як правильно заповнювати декларації. Через це у них виявляють порушення.

Про це розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Не знають, чого від них хотять

За словами керівника області, до адміністрації влаштовуються на роботу люди без досвіду державної служби. Вони не розуміють, чого саме хочуть від них правоохоронні органи, і "плавають у цих питаннях".

"Вони не зрозуміли, чого від них хотіли, і не вказували ті чи інші майнові статки, грошові статки. Люди опинилися в цій ситуації, коли вже НАЗК почала свою роботу, і НАЗК мають рацію, а люди просто не розуміють", — зазначив Олег Кіпер.

Начальник ОВА вважає, що для уникнення таких ситуацій антикорупційні органи мають більше комунікувати з обласною адміністрацією й інформувати про нововведення.

Нагадаємо, заступник голови Одеської облради не вказав у декларації елітний автомобіль. А чиновник Держпраці на Одещині подав неправдиві дані щодо криптовалюти.