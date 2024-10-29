Кіпер розповів про порушення у деклараціях працівників ОВА

Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання
Нові люди, які приходять на роботу в ОВА, часто не розуміють, як правильно заповнювати декларації. Через це у них виявляють порушення.
Про це розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Не знають, чого від них хотять
За словами керівника області, до адміністрації влаштовуються на роботу люди без досвіду державної служби. Вони не розуміють, чого саме хочуть від них правоохоронні органи, і "плавають у цих питаннях".
"Вони не зрозуміли, чого від них хотіли, і не вказували ті чи інші майнові статки, грошові статки. Люди опинилися в цій ситуації, коли вже НАЗК почала свою роботу, і НАЗК мають рацію, а люди просто не розуміють", — зазначив Олег Кіпер.
Начальник ОВА вважає, що для уникнення таких ситуацій антикорупційні органи мають більше комунікувати з обласною адміністрацією й інформувати про нововведення.
Нагадаємо, заступник голови Одеської облради не вказав у декларації елітний автомобіль. А чиновник Держпраці на Одещині подав неправдиві дані щодо криптовалюти.
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