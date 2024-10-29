Кипер рассказал о нарушениях в декларациях работников ОВА

Ошибки в декларациях чиновников Одесской ОВА — по незнанию
Новые люди, приходящие на работу в ОВА, часто не понимают, как правильно заполнять декларации. Поэтому у них выявляют нарушения.
Об этом рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Не знают, чего от них хотят
По словам руководителя области, в администрацию устраиваются на работу люди без опыта государственной службы. Они не понимают, чего именно хотят от них правоохранительные органы, и "плавают в этих вопросах".
"Они не поняли, чего от них хотели, и не указывали то или иное имущественное состояние, денежное состояние. Люди оказались в этой ситуации, когда уже НАПК начала свою работу, и НАПК правы, а люди просто не понимают", — отметил Олег Кипер .
Начальник ОВА считает, что во избежание таких ситуаций антикоррупционные органы должны больше общаться с областной администрацией и информировать о нововведениях.
Напомним, заместитель председателя Одесского облсовета не указал в декларации элитный автомобиль. А чиновник Гоструда в Одесской области подал ложные данные по криптовалюте.
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