Кипер рассказал о нарушениях в декларациях работников ОВА

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Новые люди, приходящие на работу в ОВА, часто не понимают, как правильно заполнять декларации. Поэтому у них выявляют нарушения.

Об этом рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Не знают, чего от них хотят

По словам руководителя области, в администрацию устраиваются на работу люди без опыта государственной службы. Они не понимают, чего именно хотят от них правоохранительные органы, и "плавают в этих вопросах".

"Они не поняли, чего от них хотели, и не указывали то или иное имущественное состояние, денежное состояние. Люди оказались в этой ситуации, когда уже НАПК начала свою работу, и НАПК правы, а люди просто не понимают", — отметил Олег Кипер .

Начальник ОВА считает, что во избежание таких ситуаций антикоррупционные органы должны больше общаться с областной администрацией и информировать о нововведениях.

Напомним, заместитель председателя Одесского облсовета не указал в декларации элитный автомобиль. А чиновник Гоструда в Одесской области подал ложные данные по криптовалюте.