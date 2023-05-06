"Помста колишній": в Одесі чоловік погрожував підірвати дизайн-ательє

Правоохоронці перевіряють дизайн-ательє. Фото: ГУНП в Одеській області.

Підрозділи поліції Одеси затримали 45-річного чоловіка, який погрожував підірвати дизайн-ательє на Миколаївській дорозі. Чоловік надіслав анонімне повідомлення на спецлінію про наявність протитанкових мін, що поставлені на таймер.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Хоча жодних вибухових пристроїв не знайдено, поліція оперативно встановила особу підозрюваного та затримала його. Підозрюваний зізнався, що намагався помститися колишній дружині, з якою мав конфлікт напередодні. Він купив сім-карту та надіслав повідомлення, щоб завдати шкоди їй.

Підозрюваний на допиті у поліцейських. Фото: ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно затриманого та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей. За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.