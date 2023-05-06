"Месть бывшей": в Одессе мужчина угрожал взорвать дизайн-ателье

Правоохранители проверяют дизайн-ателье. Фото: ГУНП в Одесской области.

Подразделения полиции Одессы задержали 45-летнего мужчину, который угрожал взорвать дизайн-ателье на Николаевской дороге. Мужчина направил анонимное сообщение на спецлинию о наличии противотанковых мин, поставленных на таймер.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Хотя никакие взрывные устройства не найдены, полиция оперативно установила личность подозреваемого и задержала его. Подозреваемый признался, что пытался отомстить бывшей жене, с которой имел конфликт накануне. Он купил сим-карту и направил сообщение, чтобы нанести вред ей.

Подозреваемый на допросе у полицейских. Фото: ГУНП в Одесской области.

Правоохранители возбудили уголовное производство в отношении задержанного и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей. За такое преступление предусмотрено лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который звонил по телефону на 102 и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.