Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Понад 3 роки пошуку — що відомо про зниклих під Одесою моряків

Понад 3 роки пошуку — що відомо про зниклих під Одесою моряків

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 10:32
ВМС України розшукують моряків з катера "Станіслав", що був вражений біля острова Зміїний під Одесою
Катер "Станіслав". Фото: shipshub

Вже понад 39 місяців тривають пошуки чотирьох моряків з десантно-штурмового катера "Станіслав". Через це ВМС України та рідні військових звернулися до міжнародного суспільства за допомогою у з'ясуванні їхнього місця перебування.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Реклама
Читайте також:

Зниклі моряки

Моряки з катера ВМС України "Станіслав" у травні 2022 року боролися за визволення острова Зміїний під Одесою у Чорному морі. На жаль, під час бою судно було затоплено в результаті влучання російської ракети. Частину екіпажу вдалось врятувати, однак пошуки ще чотирьох осіб досі продовжується. Йдеться про:

  • Сухорукова Олександра
  • Ляшко Володимира
  • Тукмачова Сергія
  • Костюка Владислава

Рідні зниклих моряків допускають, що бійці можуть перебувати у ворожому полоні, та закликали міжнародну спільноту у допомозі зі з'ясуванням їхньої долі.

"Надією рідних залишається ворожий полон. Проте, аби скористатися цією можливістю на повернення хлопців, країна-терорист має підтвердити всіх полонених. Розголос. Тиск. Вплив міжнародних організацій та партнерів. Ми маємо залучити всі інструменти, щоб наші хлопці повернулися до своїх рідних",— йдеться у повідомленні ВМС України.

None - фото 1
Повідомлення ВМС України. Фото: скриншот поста ВМС

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку з Одещини, яка ошукала моряків. А також про мореплавця, який затонув у водах Дуная.

Одеса Чорне море Новини Одеси війна в Україні острів Зміїний
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації