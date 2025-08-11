ВМС України розшукують моряків з катера "Станіслав", що був вражений біля острова Зміїний під Одесою

Катер "Станіслав". Фото: shipshub

Вже понад 39 місяців тривають пошуки чотирьох моряків з десантно-штурмового катера "Станіслав". Через це ВМС України та рідні військових звернулися до міжнародного суспільства за допомогою у з'ясуванні їхнього місця перебування.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Зниклі моряки

Моряки з катера ВМС України "Станіслав" у травні 2022 року боролися за визволення острова Зміїний під Одесою у Чорному морі. На жаль, під час бою судно було затоплено в результаті влучання російської ракети. Частину екіпажу вдалось врятувати, однак пошуки ще чотирьох осіб досі продовжується. Йдеться про:

Сухорукова Олександра

Ляшко Володимира

Тукмачова Сергія

Костюка Владислава

Рідні зниклих моряків допускають, що бійці можуть перебувати у ворожому полоні, та закликали міжнародну спільноту у допомозі зі з'ясуванням їхньої долі.

"Надією рідних залишається ворожий полон. Проте, аби скористатися цією можливістю на повернення хлопців, країна-терорист має підтвердити всіх полонених. Розголос. Тиск. Вплив міжнародних організацій та партнерів. Ми маємо залучити всі інструменти, щоб наші хлопці повернулися до своїх рідних",— йдеться у повідомленні ВМС України.

Повідомлення ВМС України. Фото: скриншот поста ВМС

