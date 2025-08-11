Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Более 3 лет поиска — что известно о пропавших под Одессой моряках

Более 3 лет поиска — что известно о пропавших под Одессой моряках

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 10:32
ВМС Украины разыскивают моряков с катера "Станислав", который был поражен возле острова Змеиный под Одессой
Катер "Станислав". Фото: shipshub

Уже более 39 месяцев продолжаются поиски четырех моряков с десантно-штурмового катера "Станислав". В связи с этим ВМС Украины и родные военных обратились к международному обществу за помощью в выяснении их места нахождения.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Реклама
Читайте также:

Пропавшие моряки

Моряки с катера ВМС Украины "Станислав" в мае 2022 года боролись за освобождение острова Змеиный под Одессой в Черном море. К сожалению, во время боя судно было затоплено в результате попадания российской ракеты. Часть экипажа удалось спасти, однако поиски еще четырех человек до сих пор продолжаются. Речь идет о:

  • Сухорукове Александре
  • Ляшко Владимира
  • Тукмачеве Сергее 
  • Костюке Владиславе

Родные пропавших моряков допускают, что бойцы могут находиться во вражеском плену и призвали международное сообщество в помощи с выяснением их судьбы.

"Надеждой родных остается вражеский плен. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью на возвращение ребят, страна-террорист должна подтвердить всех пленных. Огласка. Давление. Влияние международных организаций и партнеров. Мы должны задействовать все инструменты, чтобы наши ребята вернулись к своим родным", — говорится в сообщении ВМС Украины.

None - фото 1
Сообщение ВМС Украины. Фото: скриншот поста ВМС

Напомним, недавно мы писали о женщине из Одесской области, которая обманула моряков. А также о мореплавателе, который затонул в водах Дуная.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине остров Змеиный
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации