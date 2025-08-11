ВМС Украины разыскивают моряков с катера "Станислав", который был поражен возле острова Змеиный под Одессой

Катер "Станислав". Фото: shipshub

Уже более 39 месяцев продолжаются поиски четырех моряков с десантно-штурмового катера "Станислав". В связи с этим ВМС Украины и родные военных обратились к международному обществу за помощью в выяснении их места нахождения.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Пропавшие моряки

Моряки с катера ВМС Украины "Станислав" в мае 2022 года боролись за освобождение острова Змеиный под Одессой в Черном море. К сожалению, во время боя судно было затоплено в результате попадания российской ракеты. Часть экипажа удалось спасти, однако поиски еще четырех человек до сих пор продолжаются. Речь идет о:

Сухорукове Александре

Ляшко Владимира

Тукмачеве Сергее

Костюке Владиславе

Родные пропавших моряков допускают, что бойцы могут находиться во вражеском плену и призвали международное сообщество в помощи с выяснением их судьбы.

"Надеждой родных остается вражеский плен. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью на возвращение ребят, страна-террорист должна подтвердить всех пленных. Огласка. Давление. Влияние международных организаций и партнеров. Мы должны задействовать все инструменты, чтобы наши ребята вернулись к своим родным", — говорится в сообщении ВМС Украины.

Сообщение ВМС Украины. Фото: скриншот поста ВМС

