Понад 300 пунктів незламності на Одещині переведені у "сплячий" режим: де зарядити гаджети

Наразі працюють лише 23

На Одещині 340 пунктів незламності переведені у "сплячий" режим. Таке рішення було прийнято через поліпшення ситуації з електропостачанням та погодою.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

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"340 пунктів перебувають у "сплячому" режимі й у разі термінової потреби, вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24-х годин, тоді вони й відновлять свою роботу", — зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської РВА Сергій Афанасьєв.

Які пункти незламності працюють

Одеса

просп. Гагаріна, 13-А, ПРУ № 57034 просп. Шевченка, 6/6, ПРУ № 57044 площа Старосінна, 15, сховище № 56940 вул. Тираспольська, 23, сховище № 57161 вул. Тираспольська, 19, ПРУ № 56016 вул. Базарна, 85, ПРУ № 57240 ву. Старопортофранківська, 103-А, ПРУ № 57237 Фонтанська дорога, 43, ПРУ № 56930 Фонтанська дорога, 9-Б, сховище № 56926 вул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112 вул. Спиридонівська, 12, сховище № 57109 вул. Мала Арнаутська, 88, ПРУ № 56976 вул. Мала Арнаутська, 2, ПРУ № 56971 просп. Шевченка, 15/4, ПРУ № 56965 Французький бульвар, 20-А, ПРУ № 57033 просп. Адміральський, 11, сховище № 56915 вул. Фонтанська дорога, 20/4, сховище № 56925 вул. Космонавта Комарова, 6, сховище № 56502 просп. Адміральський, 42, сховище №56920 вул. Івана та Юрія Лип, 1, сховище №56501 вул. Суднобудівна, 11, сховище № 56921

село Авангард

вул. Спортивна, 20, КУ "Центр безпеки громадян"

вул. Добрянського, 26-А, ЗЗСО "Авангардівська гімназія"

Зазначимо шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.