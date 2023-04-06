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Понад 300 пунктів незламності на Одещині переведені у "сплячий" режим: де зарядити гаджети

6 квітня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наразі працюють лише 23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині 340 пунктів незламності переведені у "сплячий" режим. Таке рішення було прийнято через поліпшення ситуації з електропостачанням та погодою.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

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"340 пунктів перебувають у "сплячому" режимі й у разі термінової потреби, вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24-х годин, тоді вони й відновлять свою роботу", — зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської РВА Сергій Афанасьєв.

Які пункти незламності працюють

Одеса

  1.  просп. Гагаріна, 13-А, ПРУ № 57034
  2.  просп. Шевченка, 6/6, ПРУ № 57044
  3.  площа Старосінна, 15, сховище № 56940
  4.  вул. Тираспольська, 23, сховище № 57161
  5.  вул. Тираспольська, 19, ПРУ № 56016
  6.  вул. Базарна, 85, ПРУ № 57240
  7.  ву. Старопортофранківська, 103-А, ПРУ № 57237
  8.  Фонтанська дорога, 43, ПРУ № 56930
  9.  Фонтанська дорога, 9-Б, сховище № 56926
  10.  вул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112
  11.  вул. Спиридонівська, 12, сховище № 57109
  12.  вул. Мала Арнаутська, 88, ПРУ № 56976
  13.  вул. Мала Арнаутська, 2, ПРУ № 56971
  14.  просп. Шевченка, 15/4, ПРУ № 56965
  15.  Французький бульвар, 20-А, ПРУ № 57033
  16.  просп. Адміральський, 11, сховище № 56915
  17.  вул. Фонтанська дорога, 20/4, сховище № 56925
  18.  вул. Космонавта Комарова, 6, сховище № 56502
  19.  просп. Адміральський, 42, сховище №56920
  20.  вул. Івана та Юрія Лип, 1, сховище №56501
  21.  вул. Суднобудівна, 11, сховище № 56921

село Авангард

  • вул. Спортивна, 20, КУ "Центр безпеки громадян"
  • вул. Добрянського, 26-А, ЗЗСО "Авангардівська гімназія"

Зазначимо шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва. 

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