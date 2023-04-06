Понад 300 пунктів незламності на Одещині переведені у "сплячий" режим: де зарядити гаджети
На Одещині 340 пунктів незламності переведені у "сплячий" режим. Таке рішення було прийнято через поліпшення ситуації з електропостачанням та погодою.
Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.
"340 пунктів перебувають у "сплячому" режимі й у разі термінової потреби, вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24-х годин, тоді вони й відновлять свою роботу", — зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської РВА Сергій Афанасьєв.
Які пункти незламності працюють
Одеса
- просп. Гагаріна, 13-А, ПРУ № 57034
- просп. Шевченка, 6/6, ПРУ № 57044
- площа Старосінна, 15, сховище № 56940
- вул. Тираспольська, 23, сховище № 57161
- вул. Тираспольська, 19, ПРУ № 56016
- вул. Базарна, 85, ПРУ № 57240
- ву. Старопортофранківська, 103-А, ПРУ № 57237
- Фонтанська дорога, 43, ПРУ № 56930
- Фонтанська дорога, 9-Б, сховище № 56926
- вул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112
- вул. Спиридонівська, 12, сховище № 57109
- вул. Мала Арнаутська, 88, ПРУ № 56976
- вул. Мала Арнаутська, 2, ПРУ № 56971
- просп. Шевченка, 15/4, ПРУ № 56965
- Французький бульвар, 20-А, ПРУ № 57033
- просп. Адміральський, 11, сховище № 56915
- вул. Фонтанська дорога, 20/4, сховище № 56925
- вул. Космонавта Комарова, 6, сховище № 56502
- просп. Адміральський, 42, сховище №56920
- вул. Івана та Юрія Лип, 1, сховище №56501
- вул. Суднобудівна, 11, сховище № 56921
село Авангард
- вул. Спортивна, 20, КУ "Центр безпеки громадян"
- вул. Добрянського, 26-А, ЗЗСО "Авангардівська гімназія"
Зазначимо шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.