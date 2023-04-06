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Более 300 пунктов несокрушимости на Одесчине переведены в "спящий" режим: где зарядить гаджеты

6 апреля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области 340 пунктов несокрушимости переведены в "спящий" режим. Такое решение было принято из-за улучшения ситуации с электроснабжением и погодой.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

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"340 пунктов находятся в "спящем" режиме и в случае срочной необходимости, они все снова будут открыты в общинах Одесского района. Сейчас они переведены в режим готовности, если не будет света больше 24 часов, тогда они и возобновят свою работу", — отметил начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесского РВА Сергей Афанасьев.

Какие пункты несокрушимости работают

Одесса

  1. просп. Гагарина, 13-А, ПРУ № 57034
  2. просп. Шевченко, 6/6, ПРУ №57044
  3. площадь Старосенная, 15, хранилище № 56940
  4. ул. Тираспольская, 23, хранилище №57161
  5. ул. Тираспольская, 19, ПРУ №56016
  6. ул. Базарная, 85, ПРУ №57240
  7. ву. Старопортофранковская, 103-А, ПРУ №57237
  8. Фонтанская дорога, 43, ПРУ № 56930
  9. Фонтанская дорога, 9-Б, хранилище №56926
  10. ул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112
  11. ул. Спиридоновская, 12, хранилище №57109
  12. ул. Малая Арнаутская, 88, ПРУ № 56976
  13. ул. Малая Арнаутская, 2, ПРУ № 56971
  14. просп. Шевченко, 15/4, ПРУ №56965
  15. Французский бульвар, 20-А, ПРУ №57033
  16. просп. Адмиральский, 11, хранилище №56915
  17. ул. Фонтанская дорога, 20/4, хранилище №56925
  18. ул. Космонавта Комарова, 6, хранилище №56502
  19. просп. Адмиральский, 42, хранилище №56920
  20. ул. Ивана и Юрия Лип, 1, хранилище №56501
  21. ул. Судостроительная, 11, хранилище №56921

село Авангард

  • ул. Спортивная, 20, КУ "Центр безопасности граждан"
  • ул. Добрянского, 26-А, ЗЗСО "Авангардовская гимназия"

Отметим шесть раз электросистему Одесской области пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какими сложностями столкнулись энергетики Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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