Более 300 пунктов несокрушимости на Одесчине переведены в "спящий" режим: где зарядить гаджеты

Сейчас работают всего 23

В Одесской области 340 пунктов несокрушимости переведены в "спящий" режим. Такое решение было принято из-за улучшения ситуации с электроснабжением и погодой.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

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"340 пунктов находятся в "спящем" режиме и в случае срочной необходимости, они все снова будут открыты в общинах Одесского района. Сейчас они переведены в режим готовности, если не будет света больше 24 часов, тогда они и возобновят свою работу", — отметил начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесского РВА Сергей Афанасьев.

Какие пункты несокрушимости работают

Одесса

просп. Гагарина, 13-А, ПРУ № 57034 просп. Шевченко, 6/6, ПРУ №57044 площадь Старосенная, 15, хранилище № 56940 ул. Тираспольская, 23, хранилище №57161 ул. Тираспольская, 19, ПРУ №56016 ул. Базарная, 85, ПРУ №57240 ву. Старопортофранковская, 103-А, ПРУ №57237 Фонтанская дорога, 43, ПРУ № 56930 Фонтанская дорога, 9-Б, хранилище №56926 ул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112 ул. Спиридоновская, 12, хранилище №57109 ул. Малая Арнаутская, 88, ПРУ № 56976 ул. Малая Арнаутская, 2, ПРУ № 56971 просп. Шевченко, 15/4, ПРУ №56965 Французский бульвар, 20-А, ПРУ №57033 просп. Адмиральский, 11, хранилище №56915 ул. Фонтанская дорога, 20/4, хранилище №56925 ул. Космонавта Комарова, 6, хранилище №56502 просп. Адмиральский, 42, хранилище №56920 ул. Ивана и Юрия Лип, 1, хранилище №56501 ул. Судостроительная, 11, хранилище №56921

село Авангард

ул. Спортивная, 20, КУ "Центр безопасности граждан"

ул. Добрянского, 26-А, ЗЗСО "Авангардовская гимназия"

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