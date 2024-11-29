В Одесі виділять космічну суму на електротранспорт — куди підуть гроші

Трамвай на одеських вулицях. Фото: Odesa Mass Transit

Наступного року з міського бюджету Одеси виділять на утримання комунального підприємства "Міськелектротранс" ("ОМЕТ") понад 500 млн грн. Це одна з найбільших статей витрат міста.

Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міської ради.

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Куди підуть гроші

Кошти спрямують на виплату зарплат працівникам "ОМЕТ", а також на оплату електроенергії. Депутати вважають, що таким чином гроші "проїдатимуться" й не підуть на розвиток міста. Керівник департаменту транспорту і зв'язку Олександр Хитренко не зміг пояснити, скільки саме коштів і на які потреби отримає підприємство. Водночас, він розраховує, що підвищення ціни на проїзд у міському електротранспорті покращить ситуацію.

"Ми сподіваємося, що коли буде підвищено тариф, відповідно, будуть оборотні кошти і підприємство зможе покращити свій фінансовий стан, зменшити кредитні зобов'язання й належним чином обслуговувати рухомий склад", — сказав чиновник.

Також директор департаменту зазначив, що наступного року транспортники планують зібрати 61 млн грн збору за паркування.

Нагадаємо, в Одесі з 1 грудня підвищиться плата за проїзд у міському електротранспорті. Також подорожчають проїзні квитки.