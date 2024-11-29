Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Понад 500 млн на утримання одеського електротранспорту — деталі arrow

Понад 500 млн на утримання одеського електротранспорту — деталі

29 листопада 2024 12:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі виділять космічну суму на електротранспорт — куди підуть гроші
Трамвай на одеських вулицях. Фото: Odesa Mass Transit
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Наступного року з міського бюджету Одеси виділять на утримання комунального підприємства "Міськелектротранс" ("ОМЕТ") понад 500 млн грн. Це одна з найбільших статей витрат міста. 

Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міської ради.

Читайте також:

Куди підуть гроші

Кошти спрямують на виплату зарплат працівникам "ОМЕТ", а також на оплату електроенергії. Депутати вважають, що таким чином гроші "проїдатимуться" й не підуть на розвиток міста. Керівник департаменту транспорту і зв'язку Олександр Хитренко не зміг пояснити, скільки саме коштів і на які потреби отримає підприємство. Водночас, він розраховує, що підвищення ціни на проїзд у міському електротранспорті покращить ситуацію.

"Ми сподіваємося, що коли буде підвищено тариф, відповідно, будуть оборотні кошти і підприємство зможе покращити свій фінансовий стан, зменшити кредитні зобов'язання й належним чином обслуговувати рухомий склад", — сказав чиновник.

Також директор департаменту зазначив, що наступного року транспортники планують зібрати 61 млн грн збору за паркування.

Нагадаємо, в Одесі з 1 грудня підвищиться плата за проїзд у міському електротранспорті. Також подорожчають проїзні квитки.

Одеса транспорт гроші Новини Одеси громадський транспорт трамвай

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

13:00 Фінансова допомога ВПО — хто може втратити виплати з 1 грудня

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

12:41 Падіння безпілотника на лікарню у Києві — фоторепортаж

12:39 Понад 500 млн на утримання одеського електротранспорту — деталі

12:38 BBC ідентифікувала понад 80 тисяч загиблих в Україні солдатів РФ

12:37 NASA оживило Вояджер-1 — зонд працює на рекордній відстані

12:24 Стало відомо, за яких умов жінок братимуть на військовий облік

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

13:00 Фінансова допомога ВПО — хто може втратити виплати з 1 грудня

12:41 Падіння безпілотника на лікарню у Києві — фоторепортаж

12:39 Понад 500 млн на утримання одеського електротранспорту — деталі

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

12:38 BBC ідентифікувала понад 80 тисяч загиблих в Україні солдатів РФ

12:37 NASA оживило Вояджер-1 — зонд працює на рекордній відстані

12:24 Стало відомо, за яких умов жінок братимуть на військовий облік

12:18 Президент Литви підтримав протестувальників у Грузії

12:07 Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят