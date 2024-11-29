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Более 500 млн на содержание одесского электротранспорта — детали

29 ноября 2024 12:39
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе выделят космическую сумму на электротранспорт — куда пойдут деньги
Трамвай на одесских улицах. Фото: Odesa Mass Transit
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В следующем году из городского бюджета Одессы выделят на содержание коммунального предприятия "Горэлектротранс" ("ОМЕТ") более 500 млн грн. Это одна из самых больших статей расходов города.

Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского городского совета.

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Куда пойдут деньги

Средства будут направлены на выплату зарплат работникам "ОМЕТ", а также на оплату электроэнергии. Депутаты считают, что таким образом деньги будут "проедаться" и не пойдут на развитие города. Руководитель департамента транспорта и связи Александр Хитренко затруднился объяснить, сколько именно средств и на какие нужды получит предприятие. В то же время он рассчитывает, что повышение цены на проезд в городском электротранспорте улучшит ситуацию.

"Мы надеемся, что когда будет повышен тариф, соответственно, будут оборотные средства и предприятие сможет улучшить свое финансовое состояние, уменьшить кредитные обязательства и должным образом обслуживать подвижной состав", — сказал чиновник.

Также директор департамента отметил, что в следующем году транспортники планируют собрать 61 млн грн сбора за парковку.

Напомним, в Одессе с 1 декабря повысится оплата за проезд в городском электротранспорте. Также подорожают проездные билеты.

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