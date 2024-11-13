Скільки коштуватиме проїзний на одеські трамваї і тролейбуси

В Одесі здорожчають проїзні квитки — нові ціни
13 листопада 2024 14:29
Одеські тролейбуси. Фото: Одеська мерія
Через подорожчання проїзду у міському електротранспорті в Одесі, зміниться й вартість проїзних квитків. Нові ціни набудуть чинності з 1 грудня.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
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Для школярів:
- на трамвай — 120 грн;
- на тролейбус — 120 грн;
- на трамвай і тролейбус — 160 грн.
Для студентів денної форми навчання:
- на трамвай — 240 грн;
- на тролейбус — 240 грн;
- на трамвай і тролейбус — 340 грн.
Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):
- на трамвай — 630 грн;
- на тролейбус — 630 грн;
- на трамвай і тролейбус — 756 грн.
Для населення:
- на трамвай — 420 грн;
- на тролейбус — 420 грн;
- на трамвай і тролейбус — 567 грн.
Проїзні квитки на тиждень:
- на трамвай — 105 грн;
- на тролейбус — 105 грн;
- на трамвай і тролейбус — 147 грн.
Проїзні квитки на 10 днів:
- на трамвай — 148 грн;
- на тролейбус — 148 грн;
- на трамвай і тролейбус — 210 грн.
Проїзні квитки на 15 днів:
- на трамвай — 219 грн;
- на тролейбус — 219 грн;
- на трамвай і тролейбус — 315 грн.
Проїзні квитки на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на тролейбус — 1170 грн;
- на трамвай і тролейбус — 1550 грн.
Нагадаємо, з 1 грудня в Одесі впровадять новий тариф на проїзд у міському електротранспорті. Проїхатися на трамваї чи тролейбусі коштуватиме 15 грн. Крім того, подорожчає й проїзд у маршрутних автобусах. Ціна на міських маршрутах становитиме 20 грн, на приміських — 40 грн.
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