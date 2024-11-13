Скільки коштуватиме проїзний на одеські трамваї і тролейбуси

Одеські тролейбуси. Фото: Одеська мерія

Через подорожчання проїзду у міському електротранспорті в Одесі, зміниться й вартість проїзних квитків. Нові ціни набудуть чинності з 1 грудня.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Для школярів:

на трамвай — 120 грн;

на тролейбус — 120 грн;

на трамвай і тролейбус — 160 грн.

Для студентів денної форми навчання:

на трамвай — 240 грн;

на тролейбус — 240 грн;

на трамвай і тролейбус — 340 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):

на трамвай — 630 грн;

на тролейбус — 630 грн;

на трамвай і тролейбус — 756 грн.

Для населення:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Проїзні квитки на тиждень:

на трамвай — 105 грн;

на тролейбус — 105 грн;

на трамвай і тролейбус — 147 грн.

Проїзні квитки на 10 днів:

на трамвай — 148 грн;

на тролейбус — 148 грн;

на трамвай і тролейбус — 210 грн.

Проїзні квитки на 15 днів:

на трамвай — 219 грн;

на тролейбус — 219 грн;

на трамвай і тролейбус — 315 грн.

Проїзні квитки на квартал:

на трамвай — 1170 грн;

на тролейбус — 1170 грн;

на трамвай і тролейбус — 1550 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня в Одесі впровадять новий тариф на проїзд у міському електротранспорті. Проїхатися на трамваї чи тролейбусі коштуватиме 15 грн. Крім того, подорожчає й проїзд у маршрутних автобусах. Ціна на міських маршрутах становитиме 20 грн, на приміських — 40 грн.