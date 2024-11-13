Сколько будет стоить проездной на одесские трамваи и троллейбусы

В Одессе подорожают проездные билеты — новые цены
13 ноября 2024 14:29
Одесские троллейбусы. Фото: Одесская мэрия
Из-за подорожания проезда в городском электротранспорте в Одессе изменится и стоимость проездных билетов. Новые цены вступят в силу с 1 декабря.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Читайте также:
Сколько будет стоить проездной в месяц
Для школьников:
- на трамвай — 120 грн;
- на троллейбус — 120 грн;
- на трамвай и троллейбус — 160 грн.
Для студентов дневной формы обучения:
- на трамвай — 240 грн;
- на троллейбус — 240 грн;
- на трамвай и троллейбус — 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):
- на трамвай — 630 грн;
- на троллейбус — 630 грн;
- на трамвай и троллейбус — 756 грн.
Для населения:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Проездные билеты в неделю:
- на трамвай — 105 грн;
- на троллейбус — 105 грн;
- на трамвай и троллейбус — 147 грн.
Проездные билеты на 10 дней:
- на трамвай — 148 грн;
- на троллейбус — 148 грн;
- на трамвай и троллейбус — 210 грн.
Проездные билеты на 15 дней:
- на трамвай — 219 грн;
- на троллейбус — 219 грн;
- на трамвай и троллейбус — 315 грн.
Проездные билеты на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на троллейбус — 1170 грн;
- на трамвай и троллейбус — 1550 грн.
Напомним, с 1 декабря в Одессе будет введен новый тариф на проезд в городском электротранспорте. Проехаться на трамвае или троллейбусе будет стоить 15 грн. Кроме того, подорожает и проезд в маршрутных автобусах. Цена на городских маршрутах составит 20 грн, на пригородных — 40 грн.
Читайте Новини.LIVE!