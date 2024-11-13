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В Одессе подорожают проездные билеты — новые цены

13 ноября 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько будет стоить проездной на одесские трамваи и троллейбусы
Одесские троллейбусы. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Из-за подорожания проезда в городском электротранспорте в Одессе изменится и стоимость проездных билетов. Новые цены вступят в силу с 1 декабря.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Для школьников:

  • на трамвай — 120 грн;
  • на троллейбус — 120 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

  • на трамвай — 240 грн;
  • на троллейбус — 240 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

  • на трамвай — 630 грн;
  • на троллейбус — 630 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 756 грн.

Для населения:

  • на трамвай — 420 грн;
  • на троллейбус — 420 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проездные билеты в неделю:

  • на трамвай — 105 грн;
  • на троллейбус — 105 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 147 грн.

Проездные билеты на 10 дней:

  • на трамвай — 148 грн;
  • на троллейбус — 148 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 210 грн.

Проездные билеты на 15 дней:

  • на трамвай — 219 грн;
  • на троллейбус — 219 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 315 грн.

Проездные билеты на квартал:

  • на трамвай — 1170 грн;
  • на троллейбус — 1170 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 1550 грн.

Напомним, с 1 декабря в Одессе будет введен новый тариф на проезд в городском электротранспорте. Проехаться на трамвае или троллейбусе будет стоить 15 грн. Кроме того, подорожает и проезд в маршрутных автобусах. Цена на городских маршрутах составит 20 грн, на пригородных — 40 грн.

Одесса общественный транспорт Новости Одессы деньги трамвай транспорт

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