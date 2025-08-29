В Одесі хочуть добудувати ЖК Золоте Руно - яким чином

Проєкт ЖК "Золоте руно". Фото: Думська

У міськраді хочуть завершити довгобудову ЖК "Золоте Руно" в Одесі. Рішення щодо відновлення робіт вже прийняли на виконкомі, у подальшому воно буде винесено на сесію мерії.

Про це йшлося на засідання виконкому одеської міськради.

Рішення щодо "Золотого Руна"

На засіданні виконкому депутати одноголосно прийняли проєкт рішення "Про програму організації роботи, пов'язану із завершенням будівництва житлового комплексу "Золоте Руно". Йдеться про будівлю у кварталі, обмежений вулицями Вадатурського, Хвойним провулком, вулицею Михайла Бойчука та Люстдорфською дорогою.

Таким чином мерія пропонує організувати роботи для завершення цієї недобудови. Однак аби будівельні роботи відновили, рішення ще мають затвердити на сесії міської ради.

Що відомо про "Золоте руно"

У 2003 році управління капбудівництва Одеської міськради підписало договір про співпрацю з ТОВ "Златоград" щодо будівництва комплексу житлових будинків і торгового центру "Золоте руно".

Загалом планували будівництво трьох висоток у 18 і 24 поверхи з виділенням приміщень під продовольчі магазини, медичні кабінети, і невеликий дитсадок. Першу чергу мали здати вже в 2006-му, але зведення зупинилося ще на стадії фундаменту.

При цьому близько 500 осіб вклали кошти в будівництво. Постраждалі не отримали ні житла, ні компенсацій.

