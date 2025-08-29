Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Понад 500 ошуканих вкладників — в Одесі добудують Золоте Руно

Понад 500 ошуканих вкладників — в Одесі добудують Золоте Руно

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:20
В Одесі хочуть добудувати ЖК Золоте Руно - яким чином
Проєкт ЖК "Золоте руно". Фото: Думська

У міськраді хочуть завершити довгобудову ЖК "Золоте Руно" в Одесі. Рішення щодо відновлення робіт вже прийняли на виконкомі, у подальшому воно буде винесено на сесію мерії.

Про це йшлося на засідання виконкому одеської міськради.

Реклама
Читайте також:

Рішення щодо "Золотого Руна"

На засіданні виконкому депутати одноголосно прийняли проєкт рішення "Про програму організації роботи, пов'язану із завершенням будівництва житлового комплексу "Золоте Руно". Йдеться про будівлю у кварталі, обмежений вулицями Вадатурського, Хвойним провулком, вулицею Михайла Бойчука та Люстдорфською дорогою. 

Таким чином мерія пропонує організувати роботи для завершення цієї недобудови. Однак аби будівельні роботи відновили, рішення ще мають затвердити на сесії міської ради.

Що відомо про "Золоте руно"

У 2003 році управління капбудівництва Одеської міськради підписало договір про співпрацю з ТОВ "Златоград" щодо будівництва комплексу житлових будинків і торгового центру "Золоте руно".

Загалом планували будівництво трьох висоток у 18 і 24 поверхи з виділенням приміщень під продовольчі магазини, медичні кабінети, і невеликий дитсадок. Першу чергу мали здати вже в 2006-му, але зведення зупинилося ще на стадії фундаменту. 

При цьому близько 500 осіб вклали кошти в будівництво. Постраждалі не отримали ні житла, ні компенсацій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як змінилися ціни на житло. А також про придбання квартир під час війни.

Одеса нерухомість будівництво міська рада Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації