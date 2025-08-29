Видео
Главная Одесса Более 500 обманутых вкладчиков — в Одессе достроят Золотое Руно

Более 500 обманутых вкладчиков — в Одессе достроят Золотое Руно

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:20
В Одессе хотят достроить ЖК Золотое Руно - каким образом
Проект ЖК "Золотое руно". Фото: Думская

В горсовете хотят завершить долгострой ЖК "Золотое Руно" в Одессе. Решение о возобновлении работ уже приняли на исполкоме, в дальнейшем оно будет вынесено на сессию мэрии.

Об этом шла речь на заседание исполкома одесского горсовета.

Читайте также:

Решение по "Золотому Руну"

На заседании исполкома депутаты единогласно приняли проект решения "О программе организации работы, связанной с завершением строительства жилого комплекса "Золотое Руно". Речь идет о здании в квартале, ограниченном улицами Вадатурского, Хвойным переулком, улицей Михаила Бойчука и Люстдорфской дорогой.

Таким образом мэрия предлагает организовать работы для завершения этого недостроя. Однако чтобы строительные работы возобновили, решение еще должны утвердить на сессии городского совета.

Что известно о "Золотом руне"

В 2003 году управление капстроительства Одесского горсовета подписало договор о сотрудничестве с ООО "Златоград" по строительству комплекса жилых домов и торгового центра "Золотое руно".

В целом планировали строительство трех высоток в 18 и 24 этажа с выделением помещений под продовольственные магазины, медицинские кабинеты, и небольшой детсад. Первую очередь должны были сдать уже в 2006-м, но возведение остановилось еще на стадии фундамента.

При этом около 500 человек вложили средства в строительство. Пострадавшие не получили ни жилья, ни компенсаций.

Напомним, недавно мы писали о том, как изменились цены на жилье. А также о приобретении квартир во время войны.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
