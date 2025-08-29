В Одессе хотят достроить ЖК Золотое Руно - каким образом

Более 500 обманутых вкладчиков — в Одессе достроят Золотое Руно
В горсовете хотят завершить долгострой ЖК "Золотое Руно" в Одессе. Решение о возобновлении работ уже приняли на исполкоме, в дальнейшем оно будет вынесено на сессию мэрии.
Об этом шла речь на заседание исполкома одесского горсовета.
Решение по "Золотому Руну"
На заседании исполкома депутаты единогласно приняли проект решения "О программе организации работы, связанной с завершением строительства жилого комплекса "Золотое Руно". Речь идет о здании в квартале, ограниченном улицами Вадатурского, Хвойным переулком, улицей Михаила Бойчука и Люстдорфской дорогой.
Таким образом мэрия предлагает организовать работы для завершения этого недостроя. Однако чтобы строительные работы возобновили, решение еще должны утвердить на сессии городского совета.
Что известно о "Золотом руне"
В 2003 году управление капстроительства Одесского горсовета подписало договор о сотрудничестве с ООО "Златоград" по строительству комплекса жилых домов и торгового центра "Золотое руно".
В целом планировали строительство трех высоток в 18 и 24 этажа с выделением помещений под продовольственные магазины, медицинские кабинеты, и небольшой детсад. Первую очередь должны были сдать уже в 2006-м, но возведение остановилось еще на стадии фундамента.
При этом около 500 человек вложили средства в строительство. Пострадавшие не получили ни жилья, ни компенсаций.
Напомним, недавно мы писали о том, как изменились цены на жилье. А также о приобретении квартир во время войны.
Читайте Новини.LIVE!