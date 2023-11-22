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Понад мільйон застави — ВАКС стягнув гроші з депутата-хабарника з Одещини

22 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Понад мільйон застави — ВАКС стягнув гроші з депутата-хабарника з Одещини
Будівля ВАКС. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) підтримав пропозицію прокурора САП та стягнув в дохід держави 1,8 мільйона гривень з депутата Ізмаїльського району. Раніше Івана Пойдолова оголосили у міжнародний розшук, коли він втік до Молдови. 

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

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"Колегія суддів ВАКС погодилась з доводами прокурора та задовольнила клопотання у повному обсязі. Також суд змінив запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою. Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, суд підтримав позицію прокурора та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого.

У чому підозрюють депутата

Депутат у змові з мером Рені Ігорем Плєховим захотів отримати 100 тисяч доларів США за "сприяння" у розв'язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 гектара в оренду. 

24 січня під час отримання першого траншу у 50 тисяч доларів США їх викрили. Наступного дня їм обом повідомили про підозру.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронні органи провели успішну операцію, затримавши іноземця, якого розшукував протягом шести років Інтерпол за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, й уникав виконання покарання. 

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